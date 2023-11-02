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Литва суворіше контролюватиме товари, які ввозяться в росію і білорусь

02 листопада 2023, 20:49
Литва суворіше контролюватиме товари, які ввозяться в росію і білорусь
Фото: LRT
Литовська митниця вже з цього місяця для запобігання обходу санкцій посилює контроль за ввезенням товарів через країну в росію і білорусь.

Про це пише литовський LRT.

Ця процедура може призвести до більш тривалих процедур на кордоні.

Увагу приділять класифікації товарів, які експортуються. 

За даними митниці, траплялися випадки, коли задля обходу санкцій експортовані товари класифікувалися за немаркованими товарними позиціями.

"В надії на розуміння повідомляємо представникам бізнесу, що у зв'язку з посиленням контролю за товарами, що вивозяться, терміни митного оформлення експортних процедур можуть збільшитися", - заявили в митниці.

Литовська митниця пропонує описувати декларовані товари максимально докладно, щоб можна було за описом виявити їх характеристики, що впливають на класифікацію товарів, та подавати документи, які це підтверджують.

Ще влітку Литва заявила про збільшення контрабанди після закриття кордонів із білоруссю.

 

митницякордонЛитва

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