В країні збільшилася кількість контрабандних вантажів після того, як країна закрила пункти пропуску на кордоні з білоруссю.

Про це повідомляє Delfi.

За словами представника Кримінальної митниці Гедімінаса Кулікаускаса, на період кінця літа в Литві затримано стільки контрабанди, як за весь минулий рік.

"Потоки збільшилися, кількість контрабанди, що перевозиться, збільшилася. Якщо раніше в тягачі везли 1000 або 2000 коробок, то зараз таке відбувається щодня. Мільйон пачок за раз – зараз знаходять 1-2 і навіть три рази на місяць, раніше таку кількість затримували три рази на рік", – сказав Кулікаускас.

Він додав, що оскільки можливості ввезення скоротилися через меншу кількість пунктів пропуску, контрабандисти намагаються пролізти в пункти, що залишилися, і ввезти якомога більше.

"Тут працює кримінальна розвідка, рентген, аналіз ринку, за допомогою якого ми можемо розшифрувати так звані фактори ризику, які визначають, підозрілий вантаж чи ні. Усе це допомагає нам затримати велику кількість контрабанди", – підсумував представник Кримінальної митниці.

"Контрабанду везе сусідня країна, на яку ми не можемо впливати, зокрема на виробничі потужності, якими заповнюють Литву та ринок Західної Європи. Там наш вплив обмежений, але в Литві ми діємо досить ефективно", – додав Кулікаускас.