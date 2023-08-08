Матеріали:
Теми:

Литва збільшує сили на кордоні з білоруссю

08 серпня 2023, 16:55
Литва збільшує сили на кордоні з білоруссю
Фото: з вільного доступу
Є загроза НАТО з боку "вагнерівців".

Державна прикордонна служба Литви планує збільшити кількість офіцерів на кордоні з білоруссю через загрозу з боку російських найманців ПВК "Вагнер".

Про це журналістам заявив керівник Державної прикордонної служби Рустамас Любаєвас, повідомляє LRT.

На запитання журналістів, скільки хочуть перекинути додаткових сил на кордон з білоруссю - посадовець не уточнив. 

Також, відповідаючи на питання, чи перебувають зараз на кордоні з білоруссю лише прикордонники, Любаєвас сказав, що "є певні дії, які здійснюються іншими відомствами", але не повідомив їх.

Щодо ймовірних провокацій білорусі, то керівник Державної прикордонної служби зауважив, що вона - "висока".

"Ми поки що не бачимо жодних конкретних провокацій або активності", - сказав він та додав, що про це поінформував президента.

Нагадаємо, що російські найманці "вагнерівці" у білорусі підійшли ближче до кордону з Україною.

війна в Україніросія окупантивагнерівціЛитвакордониБілорусь

Останні матеріали

Україні потрібні американські безпілотники. Експортний контроль Китаю над дронами допоможе росії у війні – Сет Кропсі
Україні потрібні американські безпілотники. Експортний контроль Китаю над дронами допоможе росії у війні – Сет Кропсі
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 14:41
Витрати і відповідальність. Готуйся, Європо: Трамп(ізм) йде – Едвард Лукас
Політика
Витрати і відповідальність. Готуйся, Європо: Трамп(ізм) йде – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 12:36
Політика
"Барбі": стратегічний аналіз. Мій Дім Кенів для коня – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 09:12
Стан кампанії Україна-2023. Прогрес та виклики українського контрнаступу – Мік Раян
Cуспільство
Стан кампанії Україна-2023. Прогрес та виклики українського контрнаступу – Мік Раян
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 16:05
Західні дипломати повинні припинити скиглити про Україну. Їм варто більше зануритися у війну, яку вони не вели десятиліттями – Еліот Коен
Політика
Західні дипломати повинні припинити скиглити про Україну. Їм варто більше зануритися у війну, яку вони не вели десятиліттями – Еліот Коен
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 11:06
Україна у війні на Чорному морі поза конкуренцією. Що можуть принести переговори в Саудівській Аравії – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна у війні на Чорному морі поза конкуренцією. Що можуть принести переговори в Саудівській Аравії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 09:34
Загроза виходу США з НАТО цілком реальна. Як врятувати Альянс і Європу від Трампа? – Washington Post
Політика
Загроза виходу США з НАТО цілком реальна. Як врятувати Альянс і Європу від Трампа? – Washington Post
Переклад iPress – 04 серпня 2023, 15:59
Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 2 – Том Купер
Технології
Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 04 серпня 2023, 12:20
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється