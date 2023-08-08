Литва збільшує сили на кордоні з білоруссю

Є загроза НАТО з боку "вагнерівців".

Державна прикордонна служба Литви планує збільшити кількість офіцерів на кордоні з білоруссю через загрозу з боку російських найманців ПВК "Вагнер".

Про це журналістам заявив керівник Державної прикордонної служби Рустамас Любаєвас, повідомляє LRT.

На запитання журналістів, скільки хочуть перекинути додаткових сил на кордон з білоруссю - посадовець не уточнив.

Також, відповідаючи на питання, чи перебувають зараз на кордоні з білоруссю лише прикордонники, Любаєвас сказав, що "є певні дії, які здійснюються іншими відомствами", але не повідомив їх.

Щодо ймовірних провокацій білорусі, то керівник Державної прикордонної служби зауважив, що вона - "висока".

"Ми поки що не бачимо жодних конкретних провокацій або активності", - сказав він та додав, що про це поінформував президента.

Нагадаємо, що російські найманці "вагнерівці" у білорусі підійшли ближче до кордону з Україною.