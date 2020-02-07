Більшість українців вважає, що економічна криза продовжиться не через коронавірус

53% опитаних вважають, що економічна криза восени цього відбутися через некомпетентність влади, 32% - через коронавірус.

Про це повідомляється в дослідженні групи Рейтинг, повідомляє "Економічна правда".

Лише 6% вважають, що причиною може стати війна на Донбасі.

В найближчі півроку близько 40% очікують погіршення економічного становища країни, 31% - відсутності змін, 17% - покращення.

Також дві третини опитаних відмітили погіршення економічного становища України за останні півроку, майже чверть вважають, що воно не змінилося, 9% - покращилося.

Про погіршення економічного становища власної сім’ї зазначила половина опитаних, майже 40% говорили про відсутність змін, 9% - побачили покращення.