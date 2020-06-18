Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

У Мінфіні вважають, що у червні зупинилося падіння економіки

За попередніми оцінками Національного банку, внаслідок карантинних обмежень для подолання пандемії, а також глобальної кризи українська економіка скоротиться на 5,0% у 2020 році
За попередніми оцінками Міністерства фінансів, падіння економіки, що спостерігалося в Україні у квітні-травні, у червні зупинилося.
У Мінфіні вважають, що у червні зупинилося падіння економіки Фото: Інтерфакс

Про це журналістам сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

"Ми очікуємо падіння ВВП не більше 4-8%. У нас є більше оптимізму щодо відновлення економічної динаміки. Є вже чинники, які про це свідчать, скажімо, це збільшення споживання електричної енергії. Також збільшується реєстрація нових суб'єктів підприємницької діяльності і припинило зростати безробіття. У нас є підстави вважати, що у червні ми зупинили економічне падіння, яке спостерігалось у квітні-травні", - сказав Марченко.

Він також наголосив, що нині немає передумов очікувати більшого падіння економіки, ніж прогнозувалося урядом.

За попередніми оцінками Національного банку, внаслідок карантинних обмежень для подолання пандемії, а також глобальної кризи українська економіка скоротиться на 5,0% у 2020 році, при цьому найбільшого падіння слід очікувати у квітні-червні - до 11%.

Нагадаємо, що МВФ прогнозує падіння ВВП України у 2020 році на 7,7%

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 06 2020 15:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Київ закупив 400 камер для розпізнавання людей з підвищеною температурою

Київ закупив 400 камер для розпізнавання людей з підвищеною температурою

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.