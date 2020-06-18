У Мінфіні вважають, що у червні зупинилося падіння економіки
Про це журналістам сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє кореспондент "Укрінформу".
"Ми очікуємо падіння ВВП не більше 4-8%. У нас є більше оптимізму щодо відновлення економічної динаміки. Є вже чинники, які про це свідчать, скажімо, це збільшення споживання електричної енергії. Також збільшується реєстрація нових суб'єктів підприємницької діяльності і припинило зростати безробіття. У нас є підстави вважати, що у червні ми зупинили економічне падіння, яке спостерігалось у квітні-травні", - сказав Марченко.
Він також наголосив, що нині немає передумов очікувати більшого падіння економіки, ніж прогнозувалося урядом.
За попередніми оцінками Національного банку, внаслідок карантинних обмежень для подолання пандемії, а також глобальної кризи українська економіка скоротиться на 5,0% у 2020 році, при цьому найбільшого падіння слід очікувати у квітні-червні - до 11%.
Нагадаємо, що МВФ прогнозує падіння ВВП України у 2020 році на 7,7%
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