Більшість українців вважає, що в державі бракує порядку

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Згідно з отриманими даними, 84% респондентів вважають що в Україні у першу чергу не вистачає порядку, навіть якщо це обмежить певні свободи. Лише 11% відповіли, що країні не вистачає свободи, навіть якщо це зменшить порядок. Запит на порядок у динаміці зростає і наразі знаходиться на найвищому рівні, починаючи з 2017 року, зазначають соціологи.

Результати дослідження ​також ​засвідчують, ​що ​зі сфер безпеки громадян опитані найвище оцінили захист від надзвичайних ситуацій - 59% респондентів вважають його добрим або задовільним.

Захист від терористичних загроз добре або задовільно оцінили 48% опитаних, а соціальний захист - 50%, зауважують автори дослідження.

Водночас 47% респондентів добре або задовільно оцінюють безпеку на дорогах, 43% - безпеку життя та майна громадян, 40% - охорону здоров’я, 39% - захист прав людини, 37% - екологію і 34% - захист від епідемій.

Захист у сфері нелегальної міграції добре або задовільно оцінили 40%, водночас чверть опитани не змогли дати жодної оцінки.

Найменш захищеними, за результатами опитування, громадяни себе вважають у сфері правосуддя (добре або задовільно оцінили 26%) та захисту від корупції (12%).

При цьому дослідження засвідчує, що захист в усіх сферах краще оцінюють молодші опитані. Винятком є сфери екології та захисту від корупції, де оцінки майже однаково низькі в усіх вікових категоріях.

За словами соціологів, є відмінності і за територіальною ознакою. Наприклад, захист від терористичних загроз має кращі оцінки там, де він є більш актуальним – у великих містах, для киян та жителів східних областей. В обласних центрах також краще оцінюють безпеку на дорогах, а соціальний захист й правосуддя, навпаки, краще оцінили у менших поселеннях. Екологію, захист від нелегальних мігрантів та багато інших сфер найгірше оцінили на Півдні. Захист у сферах, які стосуються здоров’я, найкраще оцінюють у західних регіонах.

Соіцологічна група "Рейтинг" провела дослідження "Україна на карантині: порядок та безпека" 26-28 березня 2021 року. Аудиторія опитування - населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Загалом було опитано 2500 респондентів методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

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