На iOS у квітні з'явиться проїзний з "коронавірусними" даними
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Цифровий проїзний квиток, який зараз перебуває на етапі тестування, планувалося спочатку запустити до кінця березня.
За словами регіонального віцепрезидента IATA з питань Африки та Близького Сходу Каміля Алаваді, очікується, що додаток на Apple з’явиться приблизно 15 квітня, а пізніше - на Android.
"Додаток стане успішним тільки в тому випадку, якщо його приймуть авіакомпанії, різні країни і аеропорти… Величезна кількість авіакомпаній звернулася з проханням брати участь", - сказав Алаваді.
Зазначається, що 16 квітня додаток протестує британська авіакомпанія Virgin Atlantic. Вона виконуватиме рейс за маршрутом Лондон-Барбадос.
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