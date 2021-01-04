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На iOS у квітні з'явиться проїзний з "коронавірусними" даними

16 квітня додаток протестує британська авіакомпанія Virgin Atlantic
У Міжнародній асоціації повітряного транспорту (ІАТА) заявили, що в середині квітня на пристроях Apple буде запущений цифровий проїзний квиток для перевірки результатів тестів на COVID-19 і сертифікатів вакцинації.
На iOS у квітні з Ілюcтрація: Reuters

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Цифровий проїзний квиток, який зараз перебуває на етапі тестування, планувалося спочатку запустити до кінця березня.

За словами регіонального віцепрезидента IATA з питань Африки та Близького Сходу Каміля Алаваді, очікується, що додаток на Apple з’явиться приблизно 15 квітня, а пізніше - на Android.

"Додаток стане успішним тільки в тому випадку, якщо його приймуть авіакомпанії, різні країни і аеропорти… Величезна кількість авіакомпаній звернулася з проханням брати участь", - сказав Алаваді.

Зазначається, що 16 квітня додаток протестує британська авіакомпанія Virgin Atlantic. Вона виконуватиме рейс за маршрутом Лондон-Барбадос.

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01 04 2021 12:39
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