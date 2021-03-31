Xiaomi інвестує 10 мільярдів доларів в електромобілі
Про це повідомляє ВВС, пише "Економічна правда".
Мета китайського технологічного гіганта - "запропонувати якісні, розумні електромобілі", - йдеться в повідомленні.
Xiaomi створить дочірню компанію з початковими інвестиціями в розмірі близько 1,5 млрд доларів, а генеральний директор компанії Лей Цзюнь очолить нове підприємство.
"Рішення було прийнято після численних раундів обговорень між усіма нашими партнерами, і це буде останній великий підприємницький проєкт у моєму житті", - сказав він у заяві.
Поки компанія не дала ніяких коментарів щодо того, чи вироблятиме вона бюджетні моделі або націлена на верхній сегмент ринку.
Xiaomi - третій за величиною виробник смартфонів у світі після Apple і Samsung. Компанія вийде на ринок електромобілів із жорсткою конкуренцією, який також включає конкурентів Apple і Huawei.
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