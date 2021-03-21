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Незважаючи на коронавірус, Porsche збільшила виручку в 2020 році

Porsche в минулому році продала понад 272 тис авто
Німецький автовиробник Porsche AG в 2020 році отримав більше виручки, незважаючи на пандемію, яка вплинула на автомобільну промисловість.
Незважаючи на коронавірус, Porsche збільшила виручку в 2020 році Porsche 918 Spyder. Фото: forbes.ru

Про це повідомляється в прес-релізі Porsche, передає "Економічна правда".

Так, виручка в 2020 році зросла до 28,7 млрд євро з 28,5 млрд євро в 2019.

Операційний прибуток без урахування разових статей знизилася до 4,2 млрд євро з 4,4 млрд євро.

Однак через пандемію компанія зіткнулася з труднощами, наприклад, тимчасове закриття багатьох дилерських центрів. Але Porsche зафіксувала помітне відновлення попиту на протязі року, яке дозволило частково компенсувати спад в першому кварталі.

Porsche в минулому році продала понад 272 тис автомобілів, це на 3% нижче рекордного показника 2019 року. 

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21 03 2021 15:59
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