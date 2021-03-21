БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНімецький автовиробник Porsche AG в 2020 році отримав більше виручки, незважаючи на пандемію, яка вплинула на автомобільну промисловість.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Незважаючи на коронавірус, Porsche збільшила виручку в 2020 році
Porsche в минулому році продала понад 272 тис авто
Porsche 918 Spyder. Фото: forbes.ru
Про це повідомляється в прес-релізі Porsche, передає "Економічна правда".
Так, виручка в 2020 році зросла до 28,7 млрд євро з 28,5 млрд євро в 2019.
Операційний прибуток без урахування разових статей знизилася до 4,2 млрд євро з 4,4 млрд євро.
Однак через пандемію компанія зіткнулася з труднощами, наприклад, тимчасове закриття багатьох дилерських центрів. Але Porsche зафіксувала помітне відновлення попиту на протязі року, яке дозволило частково компенсувати спад в першому кварталі.
Porsche в минулому році продала понад 272 тис автомобілів, це на 3% нижче рекордного показника 2019 року.
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21 03 2021 15:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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