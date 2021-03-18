Morgan Stanley дозволить заможним клієнтам інвестувати у біткоїн-фонди

Morgan Stanley стане першим великим банком у США, що дозволить клієнтам з активами у понад 2 мільйони доларів інвестувати у біткоїн-фонди.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на репортерів CNBC.

Інвестиційний банк з активами у 4 трильйони доларів повідомив своїм фінансовим радникам, що невдовзі надасть своїм клієнтам доступ до трьох фондів, що дозволяють володіння криптовалютою Bitcoin.

Наразі така можливість з’явиться лише у заможних клієнтів банку, чиї фірми володіють понад 2 мільйонами доларів активів. Для інвестиційних фірм вимоги встановлені у 5 мільйонів доларів.

В обох випадках банківські рахунки повинні існувати щонайменше пів року. Таким чином Morgan Stanley знижуватиме пов’язані з криптоактивом ризики.

Проте навіть для інвесторів, що відповідають зазначеним критеріям, може з’явитися інша перешкода. Так, у Morgan Stanley заявили, що обмежать суму інвестицій у біткоїни до 2,5% від загального обсягу.

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