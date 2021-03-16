Компанію MicroStrategy назвали найбільшим криптоінвестором

За даними Bloomberg, розробник програмного забезпечення MicroStrategy є однією з найбільших публічних компаній-власників біткоїнів: вона має цієї цифрової валюти на 5 мільярдів доларів.

Як передає "Укрінформ", про це повідомляється на сайті видання.

Зазначається, що з середини липня 2020 року акції компанії злетіли на 600%, а статки її засновника Майкла Сейлора зросли до $3 млрд.

Із початку пандемії розробник софту MicroStrategy почав активно інвестувати в біткоїн "зайві" гроші, що з’явилися після скорочення витрат на рекламу і звільнення співробітників. Це перетворило MicroStrategy в компанію "2подвійного призначення" - частково вона виробник програмного забезпечення, а частково – криптоінвестор.

"Єдиний спосіб отримати економічну безпеку — це інвестувати в дефіцитні активи, які не будуть знецінені валютною експансією. Це середовище, яке спонукало нас вирішити, що ми повинні розглядати біткоїн як казначейський резервний актив", — зазначив засновник MicroStrategy.

Попри те, що опитані виданням аналітики скептично поставилися до підходу засновника MicroStrategy до інвестицій в криптовалюту, сам він не звертає уваги на занепокоєння з приводу волатильності біткоїну.

"Якщо повернутися на 10 років назад, скільки людей погодилися з тим, що Facebook, Google, Apple і Amazon будуть володіти світом? Хто останніми сприйняв це? Старші члени істеблішменту", — зазначив Сейлор.

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