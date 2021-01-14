ЄЦБ і британський регулятор закликають до суворішого контролю ринку криптовалют

Лагард закликала домовлятися про регулювання криптовалюти "на глобальному рівні", можливо, у групах G7 або G20

Британський регулятор фінансового ринку (FCA) та ЄЦБ після різкого росту біткоїна заявили про необхідність суворішого контролю ринку криптовалют, наголосивши на його сильній волатильності, а також на пов'язаній з ним кримінальній активності.

Про це пише Financial Times, зазначає "Економічна правда".

"Регулятори загострюють свою увагу на біткоїнах та їхньому використанні в міжнародній фінансовій системі після різкого росту, що викликало занепокоєння через відсутність надійного нагляду з боку фінансових контролюючих органів.

Як британський регулятор так і президент Європейського центрального банку Крістін Лагард наголосили на необхідності більш жорсткого контролю за криптовалютами цього тижня, відзначивши надзвичайну волатильність та злочинну діяльність, часто пов'язану з ринком", - зазначає видання.

Так, у середу президент ЄЦБ Крістін Лагард назвала біткоїн "надзвичайно спекулятивним активом". За її словами, кримінальні розслідування показали, що криптовалюту використовують для відмивання грошей.

Лагард також закликала домовлятися про регулювання криптовалюти "на глобальному рівні", можливо, у групах G7 або G20.

"Глобальна координація необхідна. Якщо є рішення, це рішення буде використане", - додала вона.

"Ціна біткойна зросла на понад 300 відсотків і на початку січня зросла ще на 40 відсотків, досягнувши максимуму в понад 40 тисяч доларів. Після цього біткоїн впав на 17% без очевидних причин", - зазначає видання.

Financial Times також пише, що цього тижня німецька поліція викрила онлайн-магазин, який продавав величезну кількість нелегальних наркотиків в обмін на криптовалюту.

Крім цього, газета згадує про те, що правоохоронні органи Німеччини відключили DarkMarket - найбільший маркетплейс у даркнеті. В ході розслідування з'ясувалося, що він мав сервери в Україні та Молдові.

Зокрема, на ньому збувалися заборонені речовини, фальшиві гроші, вкрадені дані кредитних карт, анонімні SIM-карти і шкідливе програмне забезпечення.

Зазначається, що за час існування на DarkMarket уклали не менше 320 тисяч торгових угод, перемістивши понад 4650 Bitcoin і 12800 XMR (понад 170 млн доларів за поточним курсом).

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