Велика Британія готова розмістити миротворців в Україні, але є умова – The Guardian

25 листопада 2025, 18:29
Велика Британія готова розмістити миротворців в Україні, але є умова – The Guardian
Влада країни підкреслила важливість продовження роботи партнерів з підготовки до розгортання багатонаціональних сил після припинення бойових дій в Україні.
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив зобов'язання своєї країни "розмістити війська на місцях" в Україні.
 
Про це написало видання The Guardian.
 
У повідомленні йдеться про сьогоднішню зустріч Стармера та українського президента Володимира Зеленського, які обговорили поточну роботу "коаліції бажаючих" з підготовки до розгортання багатонаціональних сил в Україні у разі припинення вогню.    
 
"Велика Британія готова розмістити війська на місцях для захисту Києва, якщо буде припинення бойових дій. Прем'єр-міністр заявив, що Україна може розраховувати на підтримку Великої Британії під час продовження переговорів. Лідери підкреслили важливість продовження роботи партнерів по коаліції з підготовки до розгортання багатонаціональних сил після припинення бойових дій", - сказано у повідомленні з посиланням на слова речника прем’єр-міністра Великої Британії.  
 
На запитання, чи готова Велика Британія розгорнути свої війська в Україні, офіційний речник Стармера відповів:
 
"Чи все ще готова Велика Британія розгортати війська на місцях у разі припинення бойових дій, відповідь – так. Це наша поточна позиція".

 

Велика Британіявійна в Україніросія окупанти

