Велика Британія готова розмістити миротворців в Україні, але є умова – The Guardian

Влада країни підкреслила важливість продовження роботи партнерів з підготовки до розгортання багатонаціональних сил після припинення бойових дій в Україні.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив зобов'язання своєї країни "розмістити війська на місцях" в Україні.

Про це написало видання The Guardian.

У повідомленні йдеться про сьогоднішню зустріч Стармера та українського президента Володимира Зеленського, які обговорили поточну роботу "коаліції бажаючих" з підготовки до розгортання багатонаціональних сил в Україні у разі припинення вогню.

"Велика Британія готова розмістити війська на місцях для захисту Києва, якщо буде припинення бойових дій. Прем'єр-міністр заявив, що Україна може розраховувати на підтримку Великої Британії під час продовження переговорів. Лідери підкреслили важливість продовження роботи партнерів по коаліції з підготовки до розгортання багатонаціональних сил після припинення бойових дій", - сказано у повідомленні з посиланням на слова речника прем’єр-міністра Великої Британії.