Біля Адміністрації президента в Києві відкрили пункт прокату велосипедів

"Сьогодні, 14 червня, під будівлею Адміністрації президента була встановлена велостанція європейської мережі NextBike"

Біля Адміністрації президента в Києві компанія NextBike Ukraine відкрила міський велопрокат.

"Сьогодні, 14 червня, під будівлею Адміністрації президента була встановлена велостанція європейської мережі NextBike", - повідомляє АП в Twitter.

Зазначається, що цей проект працює вже більш ніж у 200 містах 25 країн світу, а в Україні з'явився в серпні 2018 року.

У серпні 2018 NextBike Ukraine відкрила 14 станцій муніципального прокату велосипедів у Харкові.

Влітку минулого року компанія Nextbike запустила свій проект у Києві. Сервіс працює без станцій і терміналів, а за допомогою мобільного додатку і смарт-замків.

Нагадаємо, очільник "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що в урядовому кварталі буде пересуватися виключно на велосипеді.