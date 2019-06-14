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Біля Адміністрації президента в Києві відкрили пункт прокату велосипедів

"Сьогодні, 14 червня, під будівлею Адміністрації президента була встановлена велостанція європейської мережі NextBike"
Біля Адміністрації президента в Києві компанія NextBike Ukraine відкрила міський велопрокат.
Біля Адміністрації президента в Києві відкрили пункт прокату велосипедів Фото: twitter.com/APUkraine

"Сьогодні, 14 червня, під будівлею Адміністрації президента була встановлена велостанція європейської мережі NextBike", - повідомляє АП в Twitter.

Зазначається, що цей проект працює вже більш ніж у 200 містах 25 країн світу, а в Україні з'явився в серпні 2018 року.

У серпні 2018 NextBike Ukraine відкрила 14 станцій муніципального прокату велосипедів у Харкові.

Влітку минулого року компанія Nextbike запустила свій проект у Києві. Сервіс працює без станцій і терміналів, а за допомогою мобільного додатку і смарт-замків.

Нагадаємо, очільник "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що в урядовому кварталі буде пересуватися виключно на велосипеді.

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14 06 2019 21:56
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