НОВИНИБіля Адміністрації президента в Києві компанія NextBike Ukraine відкрила міський велопрокат.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Біля Адміністрації президента в Києві відкрили пункт прокату велосипедів
"Сьогодні, 14 червня, під будівлею Адміністрації президента була встановлена велостанція європейської мережі NextBike"
Фото: twitter.com/APUkraine
"Сьогодні, 14 червня, під будівлею Адміністрації президента була встановлена велостанція європейської мережі NextBike", - повідомляє АП в Twitter.
Зазначається, що цей проект працює вже більш ніж у 200 містах 25 країн світу, а в Україні з'явився в серпні 2018 року.
У серпні 2018 NextBike Ukraine відкрила 14 станцій муніципального прокату велосипедів у Харкові.
Влітку минулого року компанія Nextbike запустила свій проект у Києві. Сервіс працює без станцій і терміналів, а за допомогою мобільного додатку і смарт-замків.
Нагадаємо, очільник "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що в урядовому кварталі буде пересуватися виключно на велосипеді.
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14 06 2019 21:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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