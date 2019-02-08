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Біля автомобільного мосту в Станиці Луганській знайшли та знешкодили 31 міну

"Уже обстежено 0,13 гектарів території. Виявлено, вилучено та знешкоджено 31 вибухонебезпечний предмет"
Протягом перших днів розмінування території біля зруйнованого автомобільного мосту в Станиці Луганській сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій України знайшли 31 міну.
Біля автомобільного мосту в Станиці Луганській знайшли та знешкодили 31 міну Фото:Facebook

"Уже обстежено 0,13 гектарів території. Виявлено, вилучено та знешкоджено 31 вибухонебезпечний предмет", - повідомляє штаб ООС.

У період з 1 по 10 серпня сапери ДСНС здійснюватимуть розмінування ділянок мосту через річку Сіверський Донець на глибину 30 метрів з обох боків. На цей період бойовики так званих "Л/ДНР" надали гарантії безпеки.

Нагадаємо, що спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували вісім вибухів у Донецькій області та 26 у Луганській.

 

 
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