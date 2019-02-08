CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПротягом перших днів розмінування території біля зруйнованого автомобільного мосту в Станиці Луганській сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій України знайшли 31 міну.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Біля автомобільного мосту в Станиці Луганській знайшли та знешкодили 31 міну
"Уже обстежено 0,13 гектарів території. Виявлено, вилучено та знешкоджено 31 вибухонебезпечний предмет"
Фото:Facebook
"Уже обстежено 0,13 гектарів території. Виявлено, вилучено та знешкоджено 31 вибухонебезпечний предмет", - повідомляє штаб ООС.
У період з 1 по 10 серпня сапери ДСНС здійснюватимуть розмінування ділянок мосту через річку Сіверський Донець на глибину 30 метрів з обох боків. На цей період бойовики так званих "Л/ДНР" надали гарантії безпеки.
Нагадаємо, що спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували вісім вибухів у Донецькій області та 26 у Луганській.
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