За добу ОБСЄ зафіксувала 34 вибухи на Донбасі
СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та збільшення кількості таких порушень у Луганській області, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, повідомляє УП.
У Донецькій області СММ зафіксувала 8 вибухів. Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південно-південний захід від Донецької фільтрувальної та на північний схід від Світлодарська (підконтрольний урядові).
У Луганській області СММ зафіксувала 26 вибухів. Більшість порушень зафіксовано в районах на схід від Дмитрівки (підконтрольна урядові). За оцінкою спостерігачів, вони були пов’язані з "проведенням навчань з бойовою стрільбою за межами зони безпеки", а також у районах на північ і схід від Попасної (підконтрольна урядові).
Нагадаємо, в окупований Донецьк прибули російські снайпери, щоб знищити відеокамери спостереження Спеціальної моніторингової групи (СММ) ОБСЄ на лінії розмежування.
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