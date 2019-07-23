У Донецьк прибули російські снайпери, аби знищити камери ОБСЄ

В окупований Донецьк прибули російські снайпери, щоб знищити відеокамери спостереження Спеціальної моніторингової групи (СММ) ОБСЄ на лінії розмежування.

Камери встановила Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на окремих ділянках лінії розмежування відповідно до Мінських домовленостей. Вони дозволяють онлайн спостерігати за ситуацією в режимі роботи 24/7, повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

"За допомогою цих камер міжнародні незалежні спостерігачі багаторазово фіксували факти порушення бойовиками режиму припинення вогню, здійснення провокаційних обстрілів позицій українських військ, обстрілів мирних жителів і цивільної інфраструктури на території, контрольованій урядом України", - наголошено в повідомленні.

Нагадаємо, у зоні бойових дій на Донбасі з 00 годин 01 хвилин за київським часом 21 липня 2019 року почався режим перемир'я по всій лінії зіткнення.Про це домовились під час переговорів у Мінську.

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