У Донецьк прибули російські снайпери, аби знищити камери ОБСЄ
Камери встановила Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на окремих ділянках лінії розмежування відповідно до Мінських домовленостей. Вони дозволяють онлайн спостерігати за ситуацією в режимі роботи 24/7, повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
"За допомогою цих камер міжнародні незалежні спостерігачі багаторазово фіксували факти порушення бойовиками режиму припинення вогню, здійснення провокаційних обстрілів позицій українських військ, обстрілів мирних жителів і цивільної інфраструктури на території, контрольованій урядом України", - наголошено в повідомленні.
Нагадаємо, у зоні бойових дій на Донбасі з 00 годин 01 хвилин за київським часом 21 липня 2019 року почався режим перемир'я по всій лінії зіткнення.Про це домовились під час переговорів у Мінську.
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