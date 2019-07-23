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У Донецьк прибули російські снайпери, аби знищити камери ОБСЄ

Відеокамери дозволяли онлайн спостерігати за ситуацією на лінії розмежування
В окупований Донецьк прибули російські снайпери, щоб знищити відеокамери спостереження Спеціальної моніторингової групи (СММ) ОБСЄ на лінії розмежування.
У Донецьк прибули російські снайпери, аби знищити камери ОБСЄ Фото: itar-tass.com

Камери встановила Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на окремих ділянках лінії розмежування відповідно до Мінських домовленостей. Вони дозволяють онлайн спостерігати за ситуацією в режимі роботи 24/7, повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

"За допомогою цих камер міжнародні незалежні спостерігачі багаторазово фіксували факти порушення бойовиками режиму припинення вогню, здійснення провокаційних обстрілів позицій українських військ, обстрілів мирних жителів і цивільної інфраструктури на території, контрольованій урядом України", - наголошено в повідомленні.

Нагадаємо, у зоні бойових дій на Донбасі з 00 годин 01 хвилин за київським часом 21 липня 2019 року почався режим перемир'я по всій лінії зіткнення.Про це домовились під час переговорів у Мінську.

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