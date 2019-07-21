НОВИНИПоліція перевіряє інформацію щодо пересування підозрілих осіб у напрямку столиці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поліція зупинила автобуси з підозрілими особами на під'їздах до Києва, - ВІДЕО
"За годину до завершення позачергових виборів до поліції Київщини надійшло ряд повідомлень щодо пересування в автобусах великої кількості людей у напрямку Києва. Такі звернення надійшли від жителів Броварів, Борисполя та Василькова. Зараз поліція перевіряє отриману інформацію"
Фото: Національна поліція
"За годину до завершення позачергових виборів до поліції Київщини надійшло ряд повідомлень щодо пересування в автобусах великої кількості людей у напрямку Києва. Такі звернення надійшли від жителів Броварів, Борисполя та Василькова. Зараз поліція перевіряє отриману інформацію", - повідомляє прес-служба поліції Київської області.
Зазначається, що під час зупинки деяких транспортних засобів працівники поліції дійсно виявили в салонах людей, які зареєстровані в інших областях країни і їдуть до Києва.
Поліція наразі з'ясовує мету такої "вечірньої подорожі".
Нагадаємо, що вибори в Раду відбувалися без серйозних порушень.
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