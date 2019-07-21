Вибори в Раду відбуваються без серйозних порушень, - ЦВК

"Вибори відбуваються в штатному режимі. Ніяких системних порушень, які могли би вплинути на результати виборів, на цей час зафіксовано"

Поки на дострокових виборах до Верховної Ради не зафіксовано серйозних порушень.

"Вибори відбуваються в штатному режимі. Ніяких системних порушень, які могли би вплинути на результати виборів, на цей час зафіксовано", - сказав заступник голови Центральної виборчої дільниці Олег Конопольський, повідомляє "Громадське".

На запитання стосовно явки Конопольський відповів, що неможливо передбачити фінальну явку.

Нагадаємо, що станом на 12 годину дня явка виборців на позачергових парламентських виборах склала 16,27%.