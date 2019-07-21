Явка на виборах станом на 12 годину склала 16,3%. Найактивніше голосують на Луганщині, - ЦВК

Станом на 12 годину дня явка виборців на позачергових парламентських виборах склала 16,27%.

Такі дані наводить Центральна виборча комісія за підсумками підрахунку явки на 33 одномандатних округах (зі 199 округів на території України), повідомляє "Громадське".

Найвищою зафіксована явка на Луганщині. Там, станом на 12 годину, проголосувало майже 25,6% виборців.

Явку понад 20% у ЦВК зафіксували у Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях. Водночас дані з Кіровоградської, Рівненської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей та Києва до ЦВК ще не надійшли.

Нагадаємо, що у Київському слідчому ізоляторі №1 відкрилися три виборчі дільниці: для чоловіків, жінок та тих, хто має проблеми з пересуванням.