НОВИНИСтаном на 12 годину дня явка виборців на позачергових парламентських виборах склала 16,27%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Явка на виборах станом на 12 годину склала 16,3%. Найактивніше голосують на Луганщині, - ЦВК
Найвищою зафіксована явка на Луганщині
Фото: AP
Такі дані наводить Центральна виборча комісія за підсумками підрахунку явки на 33 одномандатних округах (зі 199 округів на території України), повідомляє "Громадське".
Найвищою зафіксована явка на Луганщині. Там, станом на 12 годину, проголосувало майже 25,6% виборців.
Явку понад 20% у ЦВК зафіксували у Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях. Водночас дані з Кіровоградської, Рівненської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей та Києва до ЦВК ще не надійшли.
Нагадаємо, що у Київському слідчому ізоляторі №1 відкрилися три виборчі дільниці: для чоловіків, жінок та тих, хто має проблеми з пересуванням.
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