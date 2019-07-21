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ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Лук'янівському СІЗО відкрились три виборчі дільниці

До СІЗО приїздила уповноважена з прав людини Людмила Денісова. Вона заявила, що усі порушення, які були зафіксовані минулі два рази усунуті
У Київському слідчому ізоляторі №1 відкрилися три виборчі дільниці: для чоловіків, жінок та тих, хто має проблеми з пересуванням.
У Лук Фото: iPress.ua

Загалом, за інформацією працівників СІЗО, з близько 2500 утримуваних в ізоляторі осіб голосуватимуть близько 1500, адже інші не є громадянами України або є неповнолітніми, повідомляє "Громадське".

До СІЗО приїздила уповноважена з прав людини Людмила Денісова. Вона заявила, що усі порушення, які були зафіксовані минулі два рази усунуті, натомість з’явилася інша проблема - два бюлетені (для голосування за кандидатів від загальнодержавного та мажоритарного округів) отримують навіть ті, хто не зареєстрований у цьому районі:

"Зараз ми бачимо, що всі виборчі дільниці користуються різними роз’ясненнями різних суб’єктів виборчого права. Наприклад, одна дільниця видає два бюлетені, інша дільниця прийняла рішення самостійне, не враховувати роз’яснення ОВК і діє, як передбачено законом - видає другий бюлетень тільки тим, хто зареєстрований в Шевченківському районі саме по цьому округу, а третя користується роз’ясненням члена ЦВК і теж зробила таким чином, що вони теж надають тільки тим, хто зареєстрований в цьому окрузі", - заявила Денісова.

Начальник виборчої дільниці Володимир Новіков заявив, що не вважає це порушенням, адже вони отримали відповідне роз’яснення від ЦВК:

"Усі питання до ЦВК. Бо вони ж не мають паспорта і це теж порушення прав - одним дають, а іншим ні. Я вважаю, що ми зробили правильно, я спеціально вчора звертався до ЦВК", - сказав Новіков.

Самі виборці сказали, що вже знають за кого голосуватимуть і мали час на ознайомлення з програмами кандидатів від політичних сил - через телевізор та вже на місці голосування.

Начальники виборчих дільниць заявили, що наразі жоден з виборців не відмовився голосувати. Але усі невикористані бюлетені будуть здані. Контролювати невикористані бюлетені буде і уповноважена з прав людини.

Нагадаємо, що МЗС України попередило посольства про неприпустимість передачі виборчим дільницям з виборів депутатів до парламенту печаток виборчих дільниць з виборів президента - ці печатки мали бути повернуті у МЗС відразу після президентських виборів.

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