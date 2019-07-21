На Донбасі почався режим перемир’я, - штаб
"На виконання рішення ухваленого у Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи, з 00 годин 01 хвилин за київським часом 21 липня 2019 року уздовж всієї лінії розмежування в районі проведення ООС у Донецькій та Луганській областях встановлюється "режим тиші", що передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння", - повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.
Водночас, у штабі наголосили, що підрозділи Об'єднаних сил "адекватно відповідатимуть" на ворожі обстріли у разі порушення окупантами режиму припинення вогню.
"Відповідно до чинного Законодавства України, Об'єднані сили мають право і зобов'язані забезпечити збереження життя і здоров'я військовослужбовців, цивільного населення, не допустити втрати території", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, представник України в підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний нагадав, що 17 липня у Мінську сторони домовилися про початок безстрокової заборони на обстріли півночі 21 липня.
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