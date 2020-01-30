Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Біля берегів Греції стався землетрус магнітудою 5,8

Про руйнування не повідомляється
Епіцентр землетрусу, який стався після 13.00, знаходився в морі, в 74 кілометрах на південний схід від Карпатосу, тоді як його глибина становила трохи більше 10 кілометрів.
Біля берегів Греції стався землетрус магнітудою 5,8 Фото: aquatek-filips.livejournal.com

Землетрус магнітудою 5,8 стався на південь від грецьких островів Родос і Карпатос, на південному сході Егейського моря.

Такими є дані Афінського геодинамічного інституту, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр дає трохи менший показник 5,7.

Епіцентр землетрусу, який стався після 13.00, знаходився в морі, в 74 кілометрах на південний схід від Карпатосу, тоді як його глибина становила трохи більше 10 кілометрів.

Про руйнування не повідомляється. У цьому ж регіоні в ніч на четвер також зафіксували поштовхи магнітудою 5,1.

Нагадаємо, що на Кубі відчули потужний землетрус, даних про жертви немає.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 01 2020 15:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ірина Борзова: народні депутати повинні формувати політику на запит суспільства

Ірина Борзова: народні депутати повинні формувати політику на запит суспільства

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.