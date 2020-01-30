НОВИНИЕпіцентр землетрусу, який стався після 13.00, знаходився в морі, в 74 кілометрах на південний схід від Карпатосу, тоді як його глибина становила трохи більше 10 кілометрів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Біля берегів Греції стався землетрус магнітудою 5,8
Про руйнування не повідомляється
Фото: aquatek-filips.livejournal.com
Землетрус магнітудою 5,8 стався на південь від грецьких островів Родос і Карпатос, на південному сході Егейського моря.
Такими є дані Афінського геодинамічного інституту, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр дає трохи менший показник 5,7.
Епіцентр землетрусу, який стався після 13.00, знаходився в морі, в 74 кілометрах на південний схід від Карпатосу, тоді як його глибина становила трохи більше 10 кілометрів.
Про руйнування не повідомляється. У цьому ж регіоні в ніч на четвер також зафіксували поштовхи магнітудою 5,1.
Нагадаємо, що на Кубі відчули потужний землетрус, даних про жертви немає.
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