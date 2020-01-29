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На Кубі відчули потужний землетрус, даних про жертви немає

При цьому вони попереджають про загрозу формування цунамі, що стосується Куби, Ямайки, Гондурасу, Мексики, Кайманових островів, Белізу
У Карибському морі між Кубою і Ямайкою зафіксовано потужний землетрус, повідомляє у вівторок Геологічна служба США. За її оцінкою, магнітуда землетрусу склала 7,7. Спочатку вона оцінювалася в 7,3. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 117 км на північний захід від міста Лусеа (Ямайка).
На Кубі відчули потужний землетрус, даних про жертви немає Фото: reuters.com

Жителі як східних, так і західних районів Куби відчули сильний землетрус, що стався раніше у вівторок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Латиноамериканські ЗМІ при цьому не повідомляють про серйозні руйнування або про жертви.

При цьому вони попереджають про загрозу формування цунамі, що стосується Куби, Ямайки, Гондурасу, Мексики, Кайманових островів, Белізу.

У Карибському морі між Кубою і Ямайкою зафіксовано потужний землетрус, повідомляє у вівторок Геологічна служба США.

За її оцінкою, магнітуда землетрусу склала 7,7. Спочатку вона оцінювалася в 7,3.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 117 км на північний захід від міста Лусеа (Ямайка).

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29 01 2020 10:30
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