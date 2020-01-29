НОВИНИУ Карибському морі між Кубою і Ямайкою зафіксовано потужний землетрус, повідомляє у вівторок Геологічна служба США. За її оцінкою, магнітуда землетрусу склала 7,7. Спочатку вона оцінювалася в 7,3. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 117 км на північний захід від міста Лусеа (Ямайка).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Кубі відчули потужний землетрус, даних про жертви немає
При цьому вони попереджають про загрозу формування цунамі, що стосується Куби, Ямайки, Гондурасу, Мексики, Кайманових островів, Белізу
Фото: reuters.com
Жителі як східних, так і західних районів Куби відчули сильний землетрус, що стався раніше у вівторок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Латиноамериканські ЗМІ при цьому не повідомляють про серйозні руйнування або про жертви.
При цьому вони попереджають про загрозу формування цунамі, що стосується Куби, Ямайки, Гондурасу, Мексики, Кайманових островів, Белізу.
У Карибському морі між Кубою і Ямайкою зафіксовано потужний землетрус, повідомляє у вівторок Геологічна служба США.
За її оцінкою, магнітуда землетрусу склала 7,7. Спочатку вона оцінювалася в 7,3.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 117 км на північний захід від міста Лусеа (Ямайка).
Читайте також: Туреччина після смертельного землетрусу знову здригнулась від поштовхів.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
29 01 2020 10:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- АУДІО Нову очільницю МОЗ невдовзі замінить Радуцький, – Арахамія
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків