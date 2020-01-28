Туреччина після смертельного землетрусу знову здригнулась від поштовхів
Туреччину після сильного землетрусу, який у п’ятницю забрав життя 41 людини, сколихнули нові земельні поштовхи.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.
Землетрус на заході країни стався всього через чотири дні після того, як на сході від аналогічного стихійного лиха загинули чотири десятки людей. Понад 1600 людей тоді постраждали в результаті землетрусу магнітудою 6,8.
Агентство з надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих в Туреччині (AFAD) заявило, що землетрус у вівторок магнітудою 4,8 стався в центрі міста Кіркагач в провінції Маніса. За даними ЗМІ, землетрус відчувався в Стамбулі та Ізмірі.
Він стався о 14:26 за місцевим часом з епіцентром, що заліг на глибині 6,99 км. Стамбульський сейсмологічний центр Канділлі повідомив, що землетрус був магнітудою 5,1 бала.
У Манісі люди вибігли на вулиці в паніці, коли відчули поштовхи. За інформацією приватного телеканалу NTV, в одному селі недалеко від Кіркагача обвалився покинутий будинок. Втім влада запевнила про відсутність повідомлень про будь-які травми чи великі руйнування.
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