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Землетрус магнітудою 6,8 стався у Туреччині, є жертви

Хвиля підземних поштовхів дійшла до Ізраїлю
У провінції Елязиг на сході Туреччини стався землетрус магнітудою 6,8 бала.
Землетрус магнітудою 6,8 стався у Туреччині, є жертви Фото: EPA/UPG

Про це повідомляє Управління із запобіганню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD),передає LB.ua.

Поштовхи відчувалися і у прилеглих до Анкари провінціях Туреччини, і на півночі Сирії.

Спочатку повідомляли про чотирьох загиблих внаслідок землетрусу і понад 200 постраждалих, яких госпіталізували.

Пізніше з'явилася інформація про 14 загиблих.

Підземні поштовхи також були зафіксовані у Сирії, Грузії, Вірменії, Лівані (зокрема у містах Бейрут і Триполі).

Хвиля підземних поштовхів дійшла до Ізраїлю. Землетрус відчули жителі центру, півдня і півночі країни.

У Туреччині постійно відбуваються сильні землетруси, тому що країна розташована на кількох сейсмічних плитах. У серпні 1999 року внаслідок землетрусу магнітудою 7,4 в Ізмиті, Стамбулі та інших містах загинули понад 17000 осіб.

Нагадаємо, що у Закарпатській області вночі 23 січня стався землетрус магнітудою 3 бали за шкалою Ріхтера.

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25 01 2020 15:00
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