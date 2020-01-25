Землетрус магнітудою 6,8 стався у Туреччині, є жертви
Про це повідомляє Управління із запобіганню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD),передає LB.ua.
Поштовхи відчувалися і у прилеглих до Анкари провінціях Туреччини, і на півночі Сирії.
Спочатку повідомляли про чотирьох загиблих внаслідок землетрусу і понад 200 постраждалих, яких госпіталізували.
Пізніше з'явилася інформація про 14 загиблих.
Підземні поштовхи також були зафіксовані у Сирії, Грузії, Вірменії, Лівані (зокрема у містах Бейрут і Триполі).
Хвиля підземних поштовхів дійшла до Ізраїлю. Землетрус відчули жителі центру, півдня і півночі країни.
У Туреччині постійно відбуваються сильні землетруси, тому що країна розташована на кількох сейсмічних плитах. У серпні 1999 року внаслідок землетрусу магнітудою 7,4 в Ізмиті, Стамбулі та інших містах загинули понад 17000 осіб.
Нагадаємо, що у Закарпатській області вночі 23 січня стався землетрус магнітудою 3 бали за шкалою Ріхтера.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків