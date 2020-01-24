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У Закарпатській області вночі стався землетрус магнітудою 3 бали

Інформації про постраждалих не надходило
У Закарпатській області вночі 23 січня стався землетрус магнітудою 3 бали за шкалою Ріхтера.
У Закарпатській області вночі стався землетрус магнітудою 3 бали Фото: ap.org

"Джерело землетрусу було в районі м. Виноградів Закарпатської області на глибині трьох кілометрів", - йдеться в повідомленні,передає LB.ua.

Відзначають, що поштовхи було зафіксовано о 23 годині 6 хвилин. Про руйнування і постраждалих не повідомляли.

Згідно зі шкалою Ріхтера, під час землетрусу магнітудою 3 бали поштовхи відчуваються в закритих приміщеннях, можуть бути коливання предметів.

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24 01 2020 13:40
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