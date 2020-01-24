CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Закарпатській області вночі 23 січня стався землетрус магнітудою 3 бали за шкалою Ріхтера.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Закарпатській області вночі стався землетрус магнітудою 3 бали
Інформації про постраждалих не надходило
Фото: ap.org
"Джерело землетрусу було в районі м. Виноградів Закарпатської області на глибині трьох кілометрів", - йдеться в повідомленні,передає LB.ua.
Відзначають, що поштовхи було зафіксовано о 23 годині 6 хвилин. Про руйнування і постраждалих не повідомляли.
Згідно зі шкалою Ріхтера, під час землетрусу магнітудою 3 бали поштовхи відчуваються в закритих приміщеннях, можуть бути коливання предметів.
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