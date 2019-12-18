CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЕпіцентр землетрусу знаходився поблизу міста Нейджанг у провінції Сичуань на глибині 14 км.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Китаї стався землетрус силою 5,2 бала
"Команди медиків та пожежників прибули для проведення рятувальних операцій. Усі поранені були доправлені до лікувальних закладів"
Фото: Українська правда
Унаслідок землетрусу силою 5,2 бала на південному заході Китаю постраждало п’ятеро осіб, повідомляє "Українська правда".
Джерело: Xinhua із посиланням на місцеву владу
Деталі: Епіцентр землетрусу знаходився поблизу міста Нейджанг у провінції Сичуань на глибині 14 км.
Дослівно: "Команди медиків та пожежників прибули для проведення рятувальних операцій. Усі поранені були доправлені до лікувальних закладів".
"Залізничний департамент активував план реагування на надзвичайну ситуацію, запровадивши швидкісні обмеження та зміни до системи управління, що спричинило затримки деяких поїздів".
Нагадаємо, що на Філіппінах через тайфун евакуювали близько 200 000 людей
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