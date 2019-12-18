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У Китаї стався землетрус силою 5,2 бала

"Команди медиків та пожежників прибули для проведення рятувальних операцій. Усі поранені були доправлені до лікувальних закладів"
Епіцентр землетрусу знаходився поблизу міста Нейджанг у провінції Сичуань на глибині 14 км.
У Китаї стався землетрус силою 5,2 бала Фото: Українська правда

Унаслідок землетрусу силою 5,2 бала на південному заході Китаю постраждало п’ятеро осіб, повідомляє "Українська правда".

Джерело: Xinhua із посиланням на місцеву владу

Деталі: Епіцентр землетрусу знаходився поблизу міста Нейджанг у провінції Сичуань на глибині 14 км.

Дослівно: "Команди медиків та пожежників прибули для проведення рятувальних операцій. Усі поранені були доправлені до лікувальних закладів".

"Залізничний департамент активував план реагування на надзвичайну ситуацію, запровадивши швидкісні обмеження та зміни до системи управління, що спричинило затримки деяких поїздів".

Нагадаємо, що на Філіппінах через тайфун евакуювали близько 200 000 людей

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18 12 2019 09:10
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