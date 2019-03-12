На Філіппінах через тайфун евакуювали близько 200 000 людей
Про це повідомило BBC, повідомляє "Громадське".
В епіцентрі тайфуну швидкість вітру досягає 240 кілометрів за годину. Зазначаєится, що "Каммурі" призвів до потужних зсувів ґрунту в центральних районах Філіппін, на південному узбережжі острова Лусон.
На підставі супутникових знімків "Каммурі" виглядає більшим за весь архіпелаг Філіппін, який включає 7 641 острів площею близько 300 000 км². Прогнозується, що тайфун посилиться до рівня урагану 3 категорії.
Філіппінська авіакомпанія Cebu Pacific скасувала ряд рейсів. З ранку 3 грудня на 12 годин буде зупинена робота міжнародного аеропорту в столиці країни Манілі.
Як передає BBC, у середньому Філіппіни страждають від 20 тайфунів щороку.
Нагададаємо, що на Японію обрушився тайфун, який може стати найпотужнішим за останні 60 років
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