CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоблизу державного кордону Латвії 16 липня помітили російський військовий корабель "Адмірал Касатонов".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Біля берегів Латвії зафіксували російський військовий корабель
Судно наблизилося до морського кордону Латвії на 18,5 миль тобто на 29,8 км
Фото: з вільних джерел
Про це йдеться у повідомленні прес-служба Національних збройних сил Латвії на своїй сторінці в Twitter.
Судно наблизилося до морського кордону Латвії на 18,5 миль тобто на 29,8 км. Бортовий номер фрегата "Адмірал Касатонов" - 431, повідомляє прес-служба Національних збройних сил Латвії на своїй сторінці в Twitter.
Нагадаємо, що російський есмінець "Адмірал Виноградов" мало не зіткнувся з ракетним крейсером США Chancellorsville у Філіппінському морі.
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