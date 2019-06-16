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Біля берегів Латвії зафіксували російський військовий корабель

Судно наблизилося до морського кордону Латвії на 18,5 миль тобто на 29,8 км
Поблизу державного кордону Латвії 16 липня помітили російський військовий корабель "Адмірал Касатонов".
Біля берегів Латвії зафіксували російський військовий корабель Фото: з вільних джерел

Про це йдеться у повідомленні прес-служба Національних збройних сил Латвії на своїй сторінці в Twitter.

Судно наблизилося до морського кордону Латвії на 18,5 миль тобто на 29,8 км. Бортовий номер фрегата "Адмірал Касатонов" - 431, повідомляє прес-служба Національних збройних сил Латвії на своїй сторінці в Twitter.

Нагадаємо, що російський есмінець "Адмірал Виноградов" мало не зіткнувся з ракетним крейсером США Chancellorsville у Філіппінському морі.

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16 06 2019 20:56
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