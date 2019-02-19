Біля берегів німецького острова Рюген зіткнулися судна, поранені 15 осіб
"Під час зіткнення двох кораблів на схід від острова Рюген у Балтійському морі поранення дістали 15 осіб", - повідомляє Welt.
Судна WorldBora під датським прапором і Raba під кіпріотським зіткнулися о пів на восьму ранку вівторка за 3 морські милі від берега. Постраждалі - 4 моряки і 11 робочих, що перебували на датському кораблі, який йшов до вітрової електростанції Vikings. Вантажне судно Raba прямувало з Копенгагена в польський Щецин.
Фото з сайту welt.de
Причину аварії поки не з’ясували, кажуть в поліції. Екологічні організації тим часом перевіряє, чи не сталося витоку пального у море.
Не далі як наприкінці січня поблизу Рюгена зіткнулися в темряві німецьке і норвезьке фрахтові судна. Тоді ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що влада Кабо-Верде затримали 11 російських моряків за підозрою в контрабанді наркотиків.
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