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Біля берегів німецького острова Рюген зіткнулися судна, поранені 15 осіб

Судна WorldBora під датським прапором і Raba під кіпріотським зіткнулися о пів на восьму ранку вівторка за 3 морські милі від берега
Унаслідок зіткнення суден поблизу німецького острова Рюген постраждали 15 осіб.
Біля берегів німецького острова Рюген зіткнулися судна, поранені 15 осіб Фото з сайту welt.de

"Під час зіткнення двох кораблів на схід від острова Рюген у Балтійському морі поранення дістали 15 осіб", - повідомляє Welt.

Судна WorldBora під датським прапором і Raba під кіпріотським зіткнулися о пів на восьму ранку вівторка за 3 морські милі від берега. Постраждалі - 4 моряки і 11 робочих, що перебували на датському кораблі, який йшов до вітрової електростанції Vikings. Вантажне судно Raba прямувало з Копенгагена в польський Щецин.


Фото з сайту welt.de

Причину аварії поки не з’ясували, кажуть в поліції. Екологічні організації тим часом перевіряє, чи не сталося витоку пального у море.

Не далі як наприкінці січня поблизу Рюгена зіткнулися в темряві німецьке і норвезьке фрахтові судна. Тоді ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що влада Кабо-Верде затримали 11 російських моряків за підозрою в контрабанді наркотиків.

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19 02 2019 20:43
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