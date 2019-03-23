Біля берегів Норвегії затонув круїзний лайнер

Через відмову двигуна лайнер почав дрейфувати до берега. Пізніше він зміг перезапустити один двигун і тепер стоїть на якорі за 2,5 км від землі

Круїзний лайнер Viking Sky дрейфував через відмову двигуна у водах західного узбережжя Норвегії, здійснюється евакуація 1300 пасажирів і членів екіпажу на борту судна.

"Рятувальні вертольоти розпочали евакуацію 1300 пасажирів і членів екіпажу з круїзного лайнера, який постраждав від відмови двигуна в умовах вітру біля західного узбережжя Норвегії", - повідомляє Sky News.

За словами служби порятунку, через відмову двигуна лайнер почав дрейфувати до берега. Пізніше він зміг перезапустити один двигун і тепер стоїть на якорі за 2,5 км від землі.

Повідомлень про постраждалих немає, причина відмови двигунів невідома.

Круїзний лайнер Viking Sky був побудований у 2017 році, судно належить компанії Viking Ocean Cruises, яка входить до групи Viking Cruises, заснованої норвезьким мільярдером Торстейном Хагеном.

Нагадаємо, що на річці Тигр в Іраку затонув пором, в результаті загинули не менш ніж 85 людей.