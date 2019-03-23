Біля берегів Норвегії затонув круїзний лайнер
"Рятувальні вертольоти розпочали евакуацію 1300 пасажирів і членів екіпажу з круїзного лайнера, який постраждав від відмови двигуна в умовах вітру біля західного узбережжя Норвегії", - повідомляє Sky News.
За словами служби порятунку, через відмову двигуна лайнер почав дрейфувати до берега. Пізніше він зміг перезапустити один двигун і тепер стоїть на якорі за 2,5 км від землі.
Повідомлень про постраждалих немає, причина відмови двигунів невідома.
Круїзний лайнер Viking Sky був побудований у 2017 році, судно належить компанії Viking Ocean Cruises, яка входить до групи Viking Cruises, заснованої норвезьким мільярдером Торстейном Хагеном.
Нагадаємо, що на річці Тигр в Іраку затонув пором, в результаті загинули не менш ніж 85 людей.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію
- Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?В Україні значна частина населення не лише не підтримує ЛГБТ-спільноту, а й відкрито зневажає її представників. Ба більше, часто політтехнологи будують чорний піар на плітках про "не таку" орієнтацію кандидата