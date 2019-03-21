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Кількість жертв затонулого порому в Іраку зросла до 85

Пором перевернувся коли люди на борту святкували Новий рік (Навруз) й День матері
Кількість загиблих внаслідок катастрофи з переповненим поромом на річці Тигр у Іраку зросла до 85 осіб.
Кількість жертв затонулого порому в Іраку зросла до 85 Фото: twitter.com/MosulEye

"До 85 виросла кількість людей, які загинули через катастрофу порома на річці Тигр на півночі Іраку", - повідомляє Sky News Arabia.

Раніше, за попередніми даними МВС Іраку, кількість загиблих становила 75 людей.

Зазначається, що пором перевернувся коли люди на борту святкували Новий рік (Навруз) й День матері.

Відповідно до попереднього розслідування, причиною катастрофи могло стати перенавантаження судна: на його борту перебувало від 170 до 250 людей, хоча пором був розрахований на 75 пасажирів. Серед пасажирів значну частину складали жінки та діти.

Прем’єр-міністр Іраку Адель Абдель Махді уже висловив свої співчуття сім’ям загиблих та наказав негайно розслідувати цей інцидент.

Як повідомляв iPress.ua, 21 березня на річці Тигр біля іракського міста Мосул затонув переповнений пором. За першими даними, йшлося про щонайменше 40 загиблих.

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21 03 2019 21:39
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