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Біля будівлі Ради поліція затримала чоловіка з гранатою

"У будівлі парламенту, де ввечері має відбутися зустріч Вакарчука (лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук) з виборцями, поліцейські затримали 22-річного жителя Полтавської області, який перебуває в розшуку за дезертирство"
Поліція Києва в п'ятницю, 19 липня, біля будівлі Верховної Ради затримала чоловіка з гранатою в сумці.
Біля будівлі Ради поліція затримала чоловіка з гранатою Фото: rada.gov.ua

"Поліція Києва перейшла на посилений режим несення служби напередодні дня голосування на виборах. У будівлі парламенту, де ввечері має відбутися зустріч Вакарчука (лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук) з виборцями, поліцейські затримали 22-річного жителя Полтавської області, який перебуває в розшуку за дезертирство", - розповіло джерело агентства в столичній поліції, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Слідчо-оперативна група зараз проводить із затриманим слідчі дії, встановлюючи, де він взяв боєприпас і з якою метою приніс його під будівлю Верховної Ради.

Напередодні повідомлялося, що поліція взяла всі окружні виборчі комісії під цілодобову охорону.

Нагадаємо, що під час виборів будуть задіяні до охорони понад 131 тисяча правоохоронців.

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