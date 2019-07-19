Біля будівлі Ради поліція затримала чоловіка з гранатою
"Поліція Києва перейшла на посилений режим несення служби напередодні дня голосування на виборах. У будівлі парламенту, де ввечері має відбутися зустріч Вакарчука (лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук) з виборцями, поліцейські затримали 22-річного жителя Полтавської області, який перебуває в розшуку за дезертирство", - розповіло джерело агентства в столичній поліції, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Слідчо-оперативна група зараз проводить із затриманим слідчі дії, встановлюючи, де він взяв боєприпас і з якою метою приніс його під будівлю Верховної Ради.
Напередодні повідомлялося, що поліція взяла всі окружні виборчі комісії під цілодобову охорону.
Нагадаємо, що під час виборів будуть задіяні до охорони понад 131 тисяча правоохоронців.
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