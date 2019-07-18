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Під час виборів будуть задіяні до охорони понад 131 тисяча правоохоронців, – МВС

Порядок на позачергових виборах до Верховної Ради гарантуватимуть понад 131 тисяча правоохоронців
Також в поліції повідомили, що взяли під цілодобову охорону всі 199 окружних виборчих комісій.
Під час виборів будуть задіяні до охорони понад 131 тисяча правоохоронців, – МВС Фото: AP

"Загалом у нас будуть залучені 131 тисяча 192 співробітники МВС, з яких понад 73 тисячі – співробітники Національної поліції. Підрозділи МВС повністю готові до виконання поставлених завдань і напередодні, і в день виборів", – наголосив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк, йдеться в "Радіо Свобода".

Нагадаємо, Служба безпеки України поки не фіксує спроб Росії втрутитися у дострокові вибори до Верховної Ради.

"Станом на зараз ні. Але ми дуже добре готувалися і, якщо такі атаки будуть, ми зможемо протистояти", - сказав виконувач обов’язків голови СБУ Іван Баканов.

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18 07 2019 17:54
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