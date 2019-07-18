Поліція засекретила розслідування загибелі нардепа Тимчука
За інформацією, наданою Головним слідчим управлінням Національної поліції, справу розслідують за ч. 1 ст. 15 (умисне вбивство) Кримінального кодексу і не перекваліфіковували, повідомляє LB.ua.
Відповідаючи на запитання про перебіг розслідування і обставин справи, Нацполіція роз'яснила, що, відповідно до ч. 1 ст. 222 Кримінального процесуального кодексу, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.
Нагадаємо, що народний депутат України Дмитро Тимчук (фракція "Народного фронту") загинув у Києві 19 червня від кульового поранення. Колега загиблого, депутат Верховної Ради Антон Геращенко вказав, що це сталося "при чищенні нагородного пістолета".
Нацполіція розглядала кілька версій загибелі народного депутата. Кримінальне провадження за фактом смерті політика відкрито за статтею 115 "Умисне вбивство".
Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно) народного депутата Дмитра Тимчука.
Дмитро Тимчук народився 27 червня 1972 року. Він проходив службу у військах протиповітряної оборони, працював в штабі Національної гвардії і в різних підрозділах Міноборони.
З березня 2014 року Тимчук був координатором групи "Інформаційне опір", завдання якої - отримання, обробка (перевірка) і поширення оперативної інформації щодо російського вторгнення в Україну. Він став одним з найпопулярніших інтернет-діячів в Україні.
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