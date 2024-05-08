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Євросоюз пояснив, чому для них путін залишається "президентом"

08 травня 2024, 16:09
Євросоюз пояснив, чому для них путін залишається
Фото: REUTERS
Євросоюз не має загальноєвропейської позиції щодо легітимності путіна на посаді.

Євросоюз не відмовився визнати владіміра путіна "президентом" росії, оскільки щодо цього питання не змогли дійти консенсусу всі держави-члени.

Про це на брифінгу в Брюсселі у середу заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, пише "Європейська правда".

Стано сказав, що ЄС як такий не має повноважень визнавати чи не визнавати чиюсь владу, а традиційно таке рішення ухвалюють держави-члени. 

"Звичайно, якщо 27 країн-членів одностайно кажуть, що вони не визнають легітимність представника країни, як це зробили у випадку лідера Сирії Асада чи диктатора у білорусі лукашенка, тоді ми можемо мати цю позицію.У випадку росії немає загальноєвропейської позиції ЄС, погодженої 27 країнами, яка б стверджувала, що ми не бачимо путіна легітимним представником росії. Фактом є те, що він сидить у кремлі, і з кремля він управляє найбільш насильницькою та жорстокою агресією у новітній історії Європи, агресією проти України", – сказав Стано.

Нагадаємо, російський диктатор путін вчора, 7 травня, уп’яте склав присягу як "президент" росії. 71-річний путін склав президентську присягу на церемонії у Кремлівському палаці москви, на якій були присутні високопоставлені російські політики та високопоставлені особи, хоча були відсутні представники Сполучених Штатів, Великобританії, Канади та більшості членів Європейського Союзу.

Виступаючи після прийняття присяги, путін сказав, що не виключає діалог із Заходом, але він має бути на рівних, а росія відкрита для розвитку відносин з іншими країнами, які він назвав "більшістю у світі".

Владімір ПутінЄвросоюзвійна в Україніросія окупанти

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