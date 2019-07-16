ПОЛІТИКА НОВИНИСлужба безпеки України поки не фіксує спроб Росії втрутитися у дострокові вибори до Верховної Ради.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
СБУ не бачить ознак втручання Росії у вибори
"Станом на зараз ні. Але ми дуже добре готувалися і, якщо такі атаки будуть, ми зможемо протистояти"
Фото: СБУ
Про це на брифінгу заявив тимчасовий виконувач обов’язків голови СБУ Іван Баканов, повідомляє "Громадське".
"Станом на зараз ні. Але ми дуже добре готувалися і, якщо такі атаки будуть, ми зможемо протистояти", - сказав він.
Перед президентськими виборами в СБУ заявляли про спроби Росії втрутитися у виборчий процес в Україні.
Як вважає колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, Україна буде «полігоном», на якому РФ випробує методи втручання у вибори.
Нагадаємо, що Україна вимагатиме від Росії компенсації за зруйноване приватне житло на Донбасі.
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