СБУ не бачить ознак втручання Росії у вибори

"Станом на зараз ні. Але ми дуже добре готувалися і, якщо такі атаки будуть, ми зможемо протистояти"

Служба безпеки України поки не фіксує спроб Росії втрутитися у дострокові вибори до Верховної Ради.

Про це на брифінгу заявив тимчасовий виконувач обов’язків голови СБУ Іван Баканов, повідомляє "Громадське".

"Станом на зараз ні. Але ми дуже добре готувалися і, якщо такі атаки будуть, ми зможемо протистояти", - сказав він.

Перед президентськими виборами в СБУ заявляли про спроби Росії втрутитися у виборчий процес в Україні.

Як вважає колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, Україна буде «полігоном», на якому РФ випробує методи втручання у вибори.

Нагадаємо, що Україна вимагатиме від Росії компенсації за зруйноване приватне житло на Донбасі.