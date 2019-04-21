CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБіля виборчої дільниці Миколаєва правоохоронці виявили групу молодиків з Дніпра спортивної статури з дорожніми сумками, в одній з яких знайшли мисливську рушницю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Біля дільниці в Миколаєві затримали молодиків з Дніпра з мисливською рушницею
"Власник гладкоствольної мисливської рушниці "Сайга" надав правоохоронцям дозвільні документи та пояснив, що зброю він віз із собою для самозахисту"
Фото: telegraf.com.ua
Так, увагу спецпризначенців ТОР привернули восьмеро молодиків віком 23-28 років. Для з’ясування обставин їх запросили до Інгульського відділу поліції. Про це повідомляє "Громадське".
"Самі ж мешканці Дніпра пояснюють, що приїхали в Миколаїв у пошуках роботи, проте влаштуватись не вдалось, тому саме збирались повертатись. Власник гладкоствольної мисливської рушниці "Сайга" надав правоохоронцям дозвільні документи та пояснив, що зброю він віз із собою для самозахисту", - розповіли в МВС.
Наразі перевірка триває, додали у відомстві.
Нагадаємо, що одна виборча дільниця не відкрилася в неділю на території Донецької області, підконтрольній уряду - в с. Лебединське Волноваського району.
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