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Біля дільниці в Миколаєві затримали молодиків з Дніпра з мисливською рушницею

"Власник гладкоствольної мисливської рушниці "Сайга" надав правоохоронцям дозвільні документи та пояснив, що зброю він віз із собою для самозахисту"
Біля виборчої дільниці Миколаєва правоохоронці виявили групу молодиків з Дніпра спортивної статури з дорожніми сумками, в одній з яких знайшли мисливську рушницю.
Біля дільниці в Миколаєві затримали молодиків з Дніпра з мисливською рушницею Фото: telegraf.com.ua

Так, увагу спецпризначенців ТОР привернули восьмеро молодиків віком 23-28 років. Для з’ясування обставин їх запросили до Інгульського відділу поліції. Про це повідомляє "Громадське".

"Самі ж мешканці Дніпра пояснюють, що приїхали в Миколаїв у пошуках роботи, проте влаштуватись не вдалось, тому саме збирались повертатись. Власник гладкоствольної мисливської рушниці "Сайга" надав правоохоронцям дозвільні документи та пояснив, що зброю він віз із собою для самозахисту", - розповіли в МВС.

Наразі перевірка триває, додали у відомстві.

Нагадаємо, що одна виборча дільниця не відкрилася в неділю на території Донецької області, підконтрольній уряду - в с. Лебединське Волноваського району.

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21 04 2019 20:20
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