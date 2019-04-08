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Біля Філіппін перекинулися три пороми, загинули 25 осіб

"Шеф регіональної поліції (Маніла) Рене Памуспусан підтвердив, що в неділю загинуло 25 людей, ще 6 осіб зникли безвісти. За його словами, врятовано 55 осіб"
Внаслідок перекидання трьох суден у філіппінських водах загинуло 25 осіб.
Біля Філіппін перекинулися три пороми, загинули 25 осіб Фото: gulf-times.com

"Шеф регіональної поліції (Маніла) Рене Памуспусан підтвердив, що в неділю загинуло 25 людей, ще 6 осіб зникли безвісти. За його словами, врятовано 55 осіб", - повідомляє Channel News Asia.

Три невеликих судна затонули в суботу в протоці Гімарас, коли решту країни затопили дощі, спричинені сезонними південно-західними мусонними вітрами.

Щорічно на бортах човнів, які перевозять людей з одного маленького острова на інший, десятки людей гинуть у морських аваріях. Такі аварії зазвичай трапляються у середині року, коли часто на країну обрушуються шторми та тайфуни.

Нагадаємо, що у Будапешті туристичний човен пішов на дно: семеро людей загинуло, 19 зникли безвісти.

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