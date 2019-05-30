У Будапешті туристичний човен пішов на дно: семеро людей загинуло, 19 зникли безвісти

У Будапешті внаслідок аварії туристичного човна загинули сім туристів з Південної Кореї, ще 19 зникли безвісти

На човні загалом перебували 33 корейських туристи та два угорських члени екіпажу.

Екскурсійний човен під назвою "Hableany" ("Русалка") мав дві палуби та міг вмістити до 45 осіб для екскурсій, інформує "Європейська правда" з посиланням на 444.hu.

Скриншот з відео з камер спостереження.

Близько 21:00 у середу човен затонув після того, як у нього врізалося інше судно. У момент зіткнення "Русалка" стояла на якорі неподалік від моста Маргіт через Дунай.

Фото: Yonhap news

Аварія сталася під час поганої погоди, йшов сильний дощ і на річці були високі хвилі.

Повідомляється, що туристичний човен зіштовхнувся з великим кораблем довжиною близько 130 метрів і дуже швидко затонув.

Сім людей були врятовані, триває пошук 19 зниклих людей.

Пізніше з'явилося відео з камер спостереження, на яких можна побачити момент аварії.

На кадрах можна побачити, що рух на Дунаї в момент аварії був дуже щільним. Також повідомляється, що в середу ввечері був сильний дощ.

Прогулянковий катер "Русалка", на борту якого знаходилися 33 корейських туриста, йшов прямо в напрямку парламенту.

Позаду нього рухався великий екскурсійний 130-метровий лайнер, швидкість якого була набагато більшою.

Коли обидва корабля знаходилися біля моста Маргіт, лайнер повернув праворуч і, швидше за все, врізався в "Русалку", яка від удару швидко затонула.

В результаті аварії загинули 7 осіб, 7 вдалося врятувати, ще 19 вважаються зниклими безвісти, триває рятувальна операція.

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