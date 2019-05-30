У Будапешті туристичний човен пішов на дно: семеро людей загинуло, 19 зникли безвісти
Екскурсійний човен під назвою "Hableany" ("Русалка") мав дві палуби та міг вмістити до 45 осіб для екскурсій, інформує "Європейська правда" з посиланням на 444.hu.
Скриншот з відео з камер спостереження.
Близько 21:00 у середу човен затонув після того, як у нього врізалося інше судно. У момент зіткнення "Русалка" стояла на якорі неподалік від моста Маргіт через Дунай.
Фото: Yonhap news
Аварія сталася під час поганої погоди, йшов сильний дощ і на річці були високі хвилі.
Повідомляється, що туристичний човен зіштовхнувся з великим кораблем довжиною близько 130 метрів і дуже швидко затонув.
Сім людей були врятовані, триває пошук 19 зниклих людей.
Пізніше з'явилося відео з камер спостереження, на яких можна побачити момент аварії.
На кадрах можна побачити, що рух на Дунаї в момент аварії був дуже щільним. Також повідомляється, що в середу ввечері був сильний дощ.
Прогулянковий катер "Русалка", на борту якого знаходилися 33 корейських туриста, йшов прямо в напрямку парламенту.
Позаду нього рухався великий екскурсійний 130-метровий лайнер, швидкість якого була набагато більшою.
Коли обидва корабля знаходилися біля моста Маргіт, лайнер повернув праворуч і, швидше за все, врізався в "Русалку", яка від удару швидко затонула.
В результаті аварії загинули 7 осіб, 7 вдалося врятувати, ще 19 вважаються зниклими безвісти, триває рятувальна операція.
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