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У Будапешті туристичний човен пішов на дно: семеро людей загинуло, 19 зникли безвісти

У Будапешті внаслідок аварії туристичного човна загинули сім туристів з Південної Кореї, ще 19 зникли безвісти
На човні загалом перебували 33 корейських туристи та два угорських члени екіпажу.
У Будапешті туристичний човен пішов на дно: семеро людей загинуло, 19 зникли безвісти Будапешт. Фото: budapest-photoguide.com

Екскурсійний човен під назвою "Hableany" ("Русалка") мав дві палуби та міг вмістити до 45 осіб для екскурсій,  інформує "Європейська правда" з посиланням на 444.hu.

Скриншот з відео з камер спостереження.

Близько 21:00 у середу човен затонув після того, як у нього врізалося інше судно. У момент зіткнення "Русалка" стояла на якорі неподалік від моста Маргіт через Дунай.

Фото: Yonhap news

Аварія сталася під час поганої погоди, йшов сильний дощ і на річці були високі хвилі.

Повідомляється, що туристичний човен зіштовхнувся з великим кораблем довжиною близько 130 метрів і дуже швидко затонув.

Сім людей були врятовані, триває пошук 19 зниклих людей.

Пізніше з'явилося відео з камер спостереження, на яких можна побачити момент аварії.

На кадрах можна побачити, що рух на Дунаї в момент аварії був дуже щільним. Також повідомляється, що в середу ввечері був сильний дощ.

Прогулянковий катер "Русалка", на борту якого знаходилися 33 корейських туриста, йшов прямо в напрямку парламенту.

Позаду нього рухався великий екскурсійний 130-метровий лайнер, швидкість якого була набагато більшою.

Коли обидва корабля знаходилися біля моста Маргіт, лайнер повернув праворуч і, швидше за все, врізався в "Русалку", яка від удару швидко затонула.

В результаті аварії загинули 7 осіб, 7 вдалося врятувати, ще 19 вважаються зниклими безвісти, триває рятувальна операція.

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30 05 2019 09:26
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