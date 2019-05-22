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Уряд змінив ліцензійні вимоги до туроператорів

Уряд ухвалив ініційовані та розроблені Мінекономрозвитку зміни до ліцензійних умов здійснення туроператорської діяльності
Тепер туристичні оператори повинні мати постійне фінансове забезпечення перед туристами та працювати максимально відкрито у правовому полі.
Уряд змінив ліцензійні вимоги до туроператорів Фото: liveinternet.ru

"Цими змінами ми зобов’язуємо туроператорів мати постійне фінансове забезпечення перед туристами, а також працювати максимально відкрито у правовому полі", - зазначив перший віце-прем’єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.  

Відповідно до ухвалених змін, для отримання ліцензії туроператор має забезпечувати фінансову гарантію перед туристами, йдеться у повідомленні прес-служби Мінекономрозвитку, інформують в "Європейська правда".

"Це може бути гарантія банку або іншої кредитної установи. У разі здійснення виплати відшкодування туристам, туроператор повинен відновити суму фінансової гарантії наступного робочого дня", - пояснили в МЕРТі.

Крім цього, туроператор, що надає послугу, пов’язану з перевезенням туристів, має за 8 та за 2 години до запланованого відправлення рейсу перевірити інформацію про час його відправлення. У разі затримки рейсу на більш ніж 4 години, туроператор мусить розмістити інформацію про це на власному сайті, а також проінформувати електронною поштою орган ліцензування -  Мінекономрозвитку.

"Туроператори на власному веб-сайті відтепер мають надавати інформацію про турагентів, з якими вони працюють - найменування фізичної чи юридичної особи, строк дії агентського договору, реквізити особи, що надала гарантію банку або іншої кредитної установи, а також інформацію про чинні договори на туристичне обслуговування, укладені безпосередньо туроператором або через турагентів із зазначенням країни тимчасового перебування", - додали у міністерстві. 

Також суб’єкти туроператорської діяльності відтепер зобов’язані забезпечувати "всі необхідні умови для доступності маломобільних груп населення до місць їх проживання під час їх відпочинку".

Недотримання будь-якої з вищезгаданих вимог може тягнути за собою анулювання ліцензії туроператора.

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22 05 2019 14:54
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