Уряд змінив ліцензійні вимоги до туроператорів

Тепер туристичні оператори повинні мати постійне фінансове забезпечення перед туристами та працювати максимально відкрито у правовому полі.

"Цими змінами ми зобов’язуємо туроператорів мати постійне фінансове забезпечення перед туристами, а також працювати максимально відкрито у правовому полі", - зазначив перший віце-прем’єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Відповідно до ухвалених змін, для отримання ліцензії туроператор має забезпечувати фінансову гарантію перед туристами, йдеться у повідомленні прес-служби Мінекономрозвитку, інформують в "Європейська правда".

"Це може бути гарантія банку або іншої кредитної установи. У разі здійснення виплати відшкодування туристам, туроператор повинен відновити суму фінансової гарантії наступного робочого дня", - пояснили в МЕРТі.

Крім цього, туроператор, що надає послугу, пов’язану з перевезенням туристів, має за 8 та за 2 години до запланованого відправлення рейсу перевірити інформацію про час його відправлення. У разі затримки рейсу на більш ніж 4 години, туроператор мусить розмістити інформацію про це на власному сайті, а також проінформувати електронною поштою орган ліцензування - Мінекономрозвитку.

"Туроператори на власному веб-сайті відтепер мають надавати інформацію про турагентів, з якими вони працюють - найменування фізичної чи юридичної особи, строк дії агентського договору, реквізити особи, що надала гарантію банку або іншої кредитної установи, а також інформацію про чинні договори на туристичне обслуговування, укладені безпосередньо туроператором або через турагентів із зазначенням країни тимчасового перебування", - додали у міністерстві.

Також суб’єкти туроператорської діяльності відтепер зобов’язані забезпечувати "всі необхідні умови для доступності маломобільних груп населення до місць їх проживання під час їх відпочинку".

Недотримання будь-якої з вищезгаданих вимог може тягнути за собою анулювання ліцензії туроператора.

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