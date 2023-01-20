Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Біля Гаваїв зафіксували російський шпигунський корабель

20 січня 2023, 13:52
Біля Гаваїв зафіксували російський шпигунський корабель
Фото: UNSPLASH
За ним ведеться спостреження декілька тижнів

Біля узбережжя Гавайських островів протягом останніх тижнів зафыксовано російське судном, яке, як вважають, збирає розвідувальні дані, передає берегова охорона США.

Іноземні військові судна можуть вільно проходити через економічну виключну зону США, згідно з міжнародним правом, й військові судна під іноземними прапорами часто були помічені в зоні відповідальності Чотирнадцятого округу берегової охорони.

"В рамках наших щоденних операцій ми відстежуємо всі судна в Тихоокеанському регіоні за допомогою наземних і повітряних засобів і можливостей спільних відомств. Берегова охорона діє відповідно до міжнародного морського права, щоб гарантувати, що всі країни можуть робити те ж саме без страху і конкуренції. Це особливо важливо для забезпечення свободи пересування і судноплавства в Тихому океані", - сказав коммандер Дейв Мілн, начальник відділу зовнішніх зв'язків.

Нагадаємо, в грудні Росія вивела в Чорне море на бойове чергування три кораблі, здатних нести крилаті ракети "Калібр". Їх загальний залп складає 20 ракет.



СШАросійські кораблі

Останні матеріали

Шведи чи данці: хто
Шведи чи данці: хто "більше"? Порівняння САУ Archer та Ceaser в українському контексті – Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2023, 13:44
На руках Заходу вже є кров українців. Будь-який результат, окрім перемоги Києва, зробить світ небезпечним для всіх – Еліот А. Коен
Політика
На руках Заходу вже є кров українців. Будь-який результат, окрім перемоги Києва, зробить світ небезпечним для всіх – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 20 січня 2023, 11:27
Воля до війни. Битви за Соледар і Бахмут наочно демонструють два різні світи України та росії – Мік Раян
Cуспільство
Воля до війни. Битви за Соледар і Бахмут наочно демонструють два різні світи України та росії – Мік Раян
Переклад iPress – 20 січня 2023, 09:32
Руйнівний нейтралітет. Треба натиснути на Швейцарію аби та погодилася на постачання боєприпасів і зброї Україні – американські експерти
Політика
Руйнівний нейтралітет. Треба натиснути на Швейцарію аби та погодилася на постачання боєприпасів і зброї Україні – американські експерти
Переклад iPress – 19 січня 2023, 17:19
Крим – пастка для окупантів. До кінця серпня Україна його звільнить – Бен Ходжес
Політика
Крим – пастка для окупантів. До кінця серпня Україна його звільнить – Бен Ходжес
Переклад iPress – 19 січня 2023, 15:33
російський шпигун чи український герой? Дивна смерть Дениса Кірєєва – Wall Street Journal
російський шпигун чи український герой? Дивна смерть Дениса Кірєєва – Wall Street Journal
Переклад iPress – 19 січня 2023, 10:58
росія прагне зламати Захід. Головний її принцип
Політика
росія прагне зламати Захід. Головний її принцип "хто кого" – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 18 січня 2023, 16:57
Прогноз війни у 2023 році. Рік наступів, просувань, відступів і запеклих боїв – Мік Раян
Політика
Прогноз війни у 2023 році. Рік наступів, просувань, відступів і запеклих боїв – Мік Раян
Переклад iPress – 18 січня 2023, 11:36
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється