Біля Гаваїв зафіксували російський шпигунський корабель

За ним ведеться спостреження декілька тижнів

Біля узбережжя Гавайських островів протягом останніх тижнів зафыксовано російське судном, яке, як вважають, збирає розвідувальні дані, передає берегова охорона США.

Іноземні військові судна можуть вільно проходити через економічну виключну зону США, згідно з міжнародним правом, й військові судна під іноземними прапорами часто були помічені в зоні відповідальності Чотирнадцятого округу берегової охорони.

"В рамках наших щоденних операцій ми відстежуємо всі судна в Тихоокеанському регіоні за допомогою наземних і повітряних засобів і можливостей спільних відомств. Берегова охорона діє відповідно до міжнародного морського права, щоб гарантувати, що всі країни можуть робити те ж саме без страху і конкуренції. Це особливо важливо для забезпечення свободи пересування і судноплавства в Тихому океані", - сказав коммандер Дейв Мілн, начальник відділу зовнішніх зв'язків.

Нагадаємо, в грудні Росія вивела в Чорне море на бойове чергування три кораблі, здатних нести крилаті ракети "Калібр". Їх загальний залп складає 20 ракет.