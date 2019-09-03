Біля Кримського та Лебединського окупанти били з великокаліберної зброї
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає, повідомляє прес-центр ООС у вечірньому зведенні.
"Протягом поточної доби противник двічі порушив режим припинення вогню, три рази застосувавши під час обстрілів озброєння, заборонене Мінськими домовленостями", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики обстріляли наші позиції у районі населеного пункту Лебединське з мінометів калібру 120 мм.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник вів вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил з мінометів калібрів 120 та 82 мм у районі села Кримське.
"Втрат серед особового складу підрозділів Об'єднаних сил немає. На обстріли противника наші захисники щоразу відповідали адекватним вогнем. Втрати противника уточнюються", - зазначили в прес-центрі ООС
Нагадаємо, що 8 березня на Донбасі внаслідок обстрілів поранено п'ятьох українських військових.
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