На Донбасі поранено п'ятьх українських військових
Противник обстрілював позиції українських військ із артилерійських систем калібру 152 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм, витративши 119 боєприпасів, повідомляє прес-центр ООС.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог стріляв з мінометів калібру 120 мм у районі населеного пункту Водяне, з мінометів калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села Гнутове, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Піски.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 13 обстрілів підрозділів українських військ.
Окупанти стріляли з мінометів калібру 82 мм у районі села Кримське, з мінометів 120-го та 82-го калібрів, протитанкових ракетних комплексів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Хутір Вільний, з артилерійських систем калібру 152 мм – біля селища міського типу Новотошківське, з мінометів калібру 120 мм – поблизу населених пунктів Старий Айдар, Троїцьке та Новозванівка, з мінометів 82-го калібру – біля села Катеринівка, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Зайцеве, зі стрілецької зброї – поблизу селища Новолуганське.
Нагадаємо, на засіданні підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі домовились про перемир'я у зоні бойових дій з опівночі 8 березня.
Востаннє у зоні бойових дій на Донбасі було запроваджено режим тиші з 29 грудня 2018 року, попри це бойовики щодня продовжували обстрілювати позиції ЗСУ.
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