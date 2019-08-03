На Донбасі поранено п'ятьх українських військових

Минулої доби російські окупаційні війська 18 разів порушили режим припинення вогню, 14 разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Противник обстрілював позиції українських військ із артилерійських систем калібру 152 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм, витративши 119 боєприпасів, повідомляє прес-центр ООС.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог стріляв з мінометів калібру 120 мм у районі населеного пункту Водяне, з мінометів калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села Гнутове, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Піски.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 13 обстрілів підрозділів українських військ.

Окупанти стріляли з мінометів калібру 82 мм у районі села Кримське, з мінометів 120-го та 82-го калібрів, протитанкових ракетних комплексів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Хутір Вільний, з артилерійських систем калібру 152 мм – біля селища міського типу Новотошківське, з мінометів калібру 120 мм – поблизу населених пунктів Старий Айдар, Троїцьке та Новозванівка, з мінометів 82-го калібру – біля села Катеринівка, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Зайцеве, зі стрілецької зброї – поблизу селища Новолуганське.

Нагадаємо, на засіданні підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі домовились про перемир'я у зоні бойових дій з опівночі 8 березня.

Востаннє у зоні бойових дій на Донбасі було запроваджено режим тиші з 29 грудня 2018 року, попри це бойовики щодня продовжували обстрілювати позиції ЗСУ.