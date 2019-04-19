Біля лінії зіткнення на Донеччині розбився безпілотник ОБСЄ

"Дія радіоперешкод тривала до 02:35, коли команда Місії втратила контроль над БПЛА, намагаючись скерувати апарат до наземної станції контролю польотів неподалік від н. п. Степанівка"

Безпілотний літальний апарат Спеціальної моніторингової місії (СММ) розбився поблизу лінії зіткнення в Донецькій області.

О 20:45 18 квітня команда СММ запустила безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ дальнього радіуса дії для здійснення польоту над підконтрольними та непідконтрольними урядові районами Донецької області, зазначають у звіті ОБСЄ, розміщеному на сайті організації.

О 01:26 19 квітня, пролітаючи над районом поблизу населеного пункту Вугледар (підконтрольний урядові, 48 км на південний захід від Донецька), БПЛА втрачав сигнал обох GPS-модулів унаслідок дії радіоперешкод (за оцінкою, внаслідок глушіння).

"Дія радіоперешкод тривала до 02:35, коли команда Місії втратила контроль над БПЛА, намагаючись скерувати апарат до наземної станції контролю польотів неподалік від н. п. Степанівка", - повідомляють в організації.

За оцінкою фахівців, БПЛА розбився о 02:36 у районі на захід від н. п. Горлівка (непідконтрольний урядові, 39 км на північний схід від Донецька) та на північний схід від н. п. Новгородське (підконтрольний урядові, 35 км на північ від Донецька).

У ОБСЄ вважають, що наразі занадто рано робити висновки щодо причин інциденту. Район, де ймовірно розбився БПЛА, розташований поблизу лінії зіткнення та вважається замінованим, а тому доступ СММ до цього району вкрай обмежений. Удень 19 квітня погодні умови не дозволили здійснити політ БПЛА середнього радіуса дії. Місія вживає невідкладних заходів для встановлення місцеположення БПЛА дальнього радіуса дії та повідомить про отримані результати.

Нагадаємо, що безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксував 25 танків і понад півсотні ворожого озброєння на луганському напрямку.