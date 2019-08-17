Біля мосту в Станиці Луганській знайшли 197 вибухонебезпечних предметів
"Сьогодні, 16 серпня, завершено обстеження на наявність та вилучення вибухонебезпечних предметів на ділянці місцевості радіусом у 125 метрів від початку зруйнованої ділянки мосту в бік території, що контролюється Урядом України. Співробітниками піротехнічної служби ДСНС України обстежено площу 2,04 га площі. Під час розмінування було виявлено 197 вибухонебезпечних предметів", - повідомляє пресцентр штабу ООС із посиланням на Спільний центр із контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
У штабі зазначили, що члени проросійських незаконних збройних формувань у порушення Мінських домовленостей не допускають саперів ДСНС України до роботи безпосередньо на зруйнованій частині мосту, та ділянці місцевості зліва - справа від його зруйнованої частини.
У штабі підкреслили, що українською стороною виконано усі підготовчі заходи до проведення демонтажу фортифікаційних споруд, які розташовано в межах ділянки розведення, а саме:
- посилено об’їзну ґрунтову ділянку місцевості для забезпечення проїзду важкої будівельної техніки;
-
демонтовано кілька невибухових інженерних загороджень.
"Таким чином, Українська сторона готова протягом двох діб провести, дзеркально, демонтаж фортифікаційних споруд" - повідомили у прес-службі та додали, що виконання українською стороною відповідних зобов’язань, можливо лише у випадку дотримання бойовиками своїх зобов’язань із синхронного демонтажу фортифікаційних споруд.
Також, у штабі ООС зауважили, що зазначені роботи проводитимуться в рамках виконання існуючих домовленостей щодо розведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганська.
Нагадаємо, що сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій завершили розмінування близько двох гектарів території навколо зруйнованого мосту в Станиці Луганській.
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