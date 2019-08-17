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Біля мосту в Станиці Луганській знайшли 197 вибухонебезпечних предметів

"Таким чином, Українська сторона готова протягом двох діб провести, дзеркально, демонтаж фортифікаційних споруд"
Співробітники піротехнічної служби ДСНС обстежили площу 2,04 га біля мосту через річку Сіверський Донець та виявили 197 вибухонебезпечних предметів.
Біля мосту в Станиці Луганській знайшли 197 вибухонебезпечних предметів Фото з вільних джерел

"Сьогодні, 16 серпня, завершено обстеження на наявність та вилучення вибухонебезпечних предметів на ділянці місцевості радіусом у 125 метрів від початку зруйнованої ділянки мосту в бік території, що контролюється Урядом України. Співробітниками піротехнічної служби ДСНС України обстежено площу 2,04 га площі. Під час розмінування було виявлено 197 вибухонебезпечних предметів", - повідомляє пресцентр штабу ООС із посиланням на Спільний центр із контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

У штабі зазначили, що члени проросійських незаконних збройних формувань у порушення Мінських домовленостей не допускають саперів ДСНС України до роботи безпосередньо на зруйнованій частині мосту, та ділянці місцевості зліва - справа від його зруйнованої частини.

У штабі підкреслили, що українською стороною виконано усі підготовчі заходи до проведення демонтажу фортифікаційних споруд, які розташовано в межах ділянки розведення, а саме:

  • посилено об’їзну ґрунтову ділянку місцевості для забезпечення проїзду важкої будівельної техніки;

  • демонтовано кілька невибухових інженерних загороджень.

"Таким чином, Українська сторона готова протягом двох діб провести, дзеркально, демонтаж фортифікаційних споруд" - повідомили у прес-службі та додали, що виконання українською стороною відповідних зобов’язань, можливо лише у випадку дотримання бойовиками своїх зобов’язань із синхронного демонтажу фортифікаційних споруд.

Також, у штабі ООС зауважили, що зазначені роботи проводитимуться в рамках виконання існуючих домовленостей щодо розведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганська.

Нагадаємо, що сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій завершили розмінування близько двох гектарів території навколо зруйнованого мосту в Станиці Луганській.

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