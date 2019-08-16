CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСапери Державної служби з надзвичайних ситуацій завершили розмінування близько двох гектарів території навколо зруйнованого мосту в Станиці Луганській.
Нагадаємо, що представники незаконних збройних формувань у Луганській області не допустили фахівців для обстеження зруйнованого мосту в смт Станиця Луганска.
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Сапери розмінували територію біля мосту в Станиці Луганській
На окупованій території біля мосту представники "МНС ЛНР" палять траву і дерева
Фото з вільних джерел
Також цю інформацію підтвердили представники ОБСЄ, повідомляє "Громадське".
Зазначають, що роботи з розмінування тривали 16 діб.
"Зараз на окупованій території біля мосту представники "МНС ЛНР" палять траву і дерева. Це вони називають "зачисткою розмінованої території", - наголошено в повідомленні.
Нагадаємо, що представники незаконних збройних формувань у Луганській області не допустили фахівців для обстеження зруйнованого мосту в смт Станиця Луганска.
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