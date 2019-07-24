Бойовики "ЛНР" не допустили фахівців до зруйнованого мосту в Станиці Луганській, - ВІДЕО

Представники незаконних збройних формувань у Луганській області не допустили фахівців для обстеження зруйнованого мосту в смт Станиця Луганска.

"Прибули проектувальники, фахівці, які мали оцінити всю ситуацію зі зруйнованим мостом для того, щоб підготувати відповідний проєкт. Щойно проєктувальники спустилися до провалу, їх попередили, що це буде сприйнято як акт агресії і людина, яка була на протилежному боці у військовій формі, заборонила далі просуватися", - сказав голова райадміністрації Юрій Золкін, повідомляє LB.ua.

За його словами, російська сторона і бойовики "вчергове показали, що вони не мають бажання створювати відповідні умови для ремонту моста".

Золкін розповів, що після цього діалогу з-за оборонного укріплення бойовиків показалася група телевізійників, які почали знімати на відео групу фахівців.

Нагадаємо, що 26 червня в районі Станиці Луганської почалося розведення сил, узгоджене 2016 року.

Ще восени 2016 року учасники програми Тристоронньої контактної групи підписали угоду про розведення сил і засобів біля трьох населених пунктів на лінії розмежування - у Петровському, Золотому і Станиці Луганській. Рамкова угода передбачає розведення сил на кілометр углиб і вшир. Однак, відведення тоді відбулося лише в районах перших двох населених пунктів - біля Золотого 1 жовтня 2016 року, а біля Петровського 7 жовтня 2016 року.

2016 року українська армія і російсько-окупаційні війська відводили сили біля Золотого, але потім знову повернулися на свої позиції. Сторони також неодноразово домовлялися про відкриття КПВВ, але окупанти зривали його. У березні 2016 року пропускний пункт пропрацював кілька годин, після чого його закрили з міркувань безпеки.