У Станиці Луганській відбувається розведення сил, – ОНОВЛЕНО

"Опівдні українські військові відійшли з однієї з позицій, котра знаходилась перед КПВВ "Станиця Луганська". Все відбувалось під наглядом представників ОБСЄ, котрі були по обидві сторони"

Штаб операції Об’єднаних сил повідомив про перший етап відводу українських підрозділів під наглядом місії ОБСЄ у Станиці Луганській.

"Опівдні українські військові відійшли з однієї з позицій, котра знаходилась перед КПВВ "Станиця Луганська". Все відбувалось під наглядом представників ОБСЄ, котрі були по обидві сторони", – зазначають у штабі ООС.

Зазначається також, що за відведенням військ спостерігав особисто командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський. За його словами це перший етап відводу сторін від околиць станиці.

За сигналом сигнальних ракет з нашої сторони та сторони бойовиків наші військові покинули визначені ОБСЄ позиції.

"Наразі не відомо чи відвів своїх військових противник, за цим уже стежать представники наглядової місії ОБСЄ", – зазначають у штабі.

Також днями очікується приїзд представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми для того, аби продовжити роботу з відведення сторін на визначені Мінськими домовленостями рубежі.

Оновлення. Командування операції Об'єднаних сил заявляє, що розведення сил у Станиці Луганській не ослабить оборонні можливості на цій ділянці.

"Згідно з рішенням про розведення сил на дільниці №1 "Станиця Луганська", окремі підрозділи ООС змінили розташування своїх позицій в рамках виконання раніше прийнятих Мінських домовленостей. Спостереження за процесом розведення сил на даній ділянці з обох сторін здійснюють патрулі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які будуть проводити постійний моніторинг щодо виконання обома сторонами всіх заходів розведення з подальшим опублікуванням докладного звіту", - повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Командування ООС наголошує, що українською стороною були вжиті всі необхідні заходи, щоб процес розведення сил і засобів не створював небезпеки для життя і здоров'я мирного населення по обидва боки лінії розмежування.

"Процес розведення сил і засобів теж не послаблює оборонні можливості наших підрозділів на цій ділянці", - запевнили в штабі.

Нагадаємо, сьогодні командувач ООС Олександр Сирскій зустрівся з представниками ОБСЄ для обговорення питання розведення сил у Станиці Луганській. В ході зустрічі сторони узгодили, що розведення сил відбудеться протягом трьох днів: з 26 по 28 червня.

Раніше IPress.ua повідомляв, що у Станиці Луганській почнуть розведення військ, якщо сторони дотримуватимуться перемир’я згідно Мінських домовленостей. Військові мають відійти на 800-900 метрів вглиб.