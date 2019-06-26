У Станиці Луганській відбувається розведення сил, – ОНОВЛЕНО
"Опівдні українські військові відійшли з однієї з позицій, котра знаходилась перед КПВВ "Станиця Луганська". Все відбувалось під наглядом представників ОБСЄ, котрі були по обидві сторони", – зазначають у штабі ООС.
Зазначається також, що за відведенням військ спостерігав особисто командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський. За його словами це перший етап відводу сторін від околиць станиці.
За сигналом сигнальних ракет з нашої сторони та сторони бойовиків наші військові покинули визначені ОБСЄ позиції.
"Наразі не відомо чи відвів своїх військових противник, за цим уже стежать представники наглядової місії ОБСЄ", – зазначають у штабі.
Також днями очікується приїзд представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми для того, аби продовжити роботу з відведення сторін на визначені Мінськими домовленостями рубежі.
Оновлення. Командування операції Об'єднаних сил заявляє, що розведення сил у Станиці Луганській не ослабить оборонні можливості на цій ділянці.
"Згідно з рішенням про розведення сил на дільниці №1 "Станиця Луганська", окремі підрозділи ООС змінили розташування своїх позицій в рамках виконання раніше прийнятих Мінських домовленостей. Спостереження за процесом розведення сил на даній ділянці з обох сторін здійснюють патрулі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які будуть проводити постійний моніторинг щодо виконання обома сторонами всіх заходів розведення з подальшим опублікуванням докладного звіту", - повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.
Командування ООС наголошує, що українською стороною були вжиті всі необхідні заходи, щоб процес розведення сил і засобів не створював небезпеки для життя і здоров'я мирного населення по обидва боки лінії розмежування.
"Процес розведення сил і засобів теж не послаблює оборонні можливості наших підрозділів на цій ділянці", - запевнили в штабі.
Нагадаємо, сьогодні командувач ООС Олександр Сирскій зустрівся з представниками ОБСЄ для обговорення питання розведення сил у Станиці Луганській. В ході зустрічі сторони узгодили, що розведення сил відбудеться протягом трьох днів: з 26 по 28 червня.
Раніше IPress.ua повідомляв, що у Станиці Луганській почнуть розведення військ, якщо сторони дотримуватимуться перемир’я згідно Мінських домовленостей. Військові мають відійти на 800-900 метрів вглиб.
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